Великдень 2023. Сирна паска зі згущеним молоком: ніжніше не буває
Немає нічого смачнішого за сирну паску, і з цим ніхто не буде сперечатися. Але головне для господині – знайти гідний рецепт, щоб сирна паска стала справжньою окрасою святкового великоднього столу.
Звичайно, існує безліч варіантів рецепта сирної паски і ми не раз про неї писали. Але один із найнезвичайніших і найсмачніших рецептів — це сирна паска зі згущеним молоком. Згущене молоко надає пасці особливу ніжність та аромат. Цей рецепт нескладний у виконанні та не потребує тривалого пресування під гнітом. Фокус розповість, як приготувати сирну пасху зі згущеним молоком, щоб ви могли порадувати цим великоднім десертом своїх близьких і друзів.
Сирна паска зі згущеним молоком
Інгредієнти:
- 1 кг сиру
- 4 яйця
- 1 банка (380 г) згущеного молока
- 50 мл води
- Фрукти або ягоди для прикраси (за бажанням)
Для початку протріть сир через сито або пропустіть через м'ясорубку двічі, щоб отримати однорідну масу без грудочок. Яйця розбийте в невелику каструлю та розведіть водою. Додайте згущене молоко і добре перемішайте віночком.
Поставте каструлю на слабкий вогонь і нагрівайте сирну масу, постійно помішуючи дерев'яною лопаткою, доки вона не стане густою і не почне відставати від стінок каструлі. Це триватиме близько 15-20 хвилин. Не доводьте масу до кипіння, інакше яйця згорнуться.
Зніміть каструлю з вогню і остудіть сирну масу до кімнатної температури, іноді помішуючи, щоб не утворилася скоринка. Додайте сир до яєчно-згущеної маси і добре перемішайте віночком або міксером до однорідності.
Викладіть масу у форму для паски, вистелену марлею або харчовою плівкою. Якщо у вас немає спеціальної форми для паски, ви можете використовувати чистий глиняний горщик для квітів з отвором на дні або будь-яку іншу конусну форму.
Вирівняйте поверхню сирної маси та накрийте її марлею або харчовою плівкою. Поставте форму в холодильник на кілька годин або на ніч, щоб паска застигла і просочилася.
Перед подачею вийміть форму з холодильника та обережно викладіть паску на тацю. Зніміть марлю або харчову плівку і прикрасьте паску за бажанням фруктами або ягодами.
А ще ви можете приготувати на Великодній стіл обов'язкове блюдо з риби. Наприклад, ось цей смачний рибний паштет в апельсиновому желе.