Великдень 2023. Сирна паска зі згущеним молоком: ніжніше не буває

Немає нічого смачнішого за сирну паску, і з цим ніхто не буде сперечатися. Але головне для господині – знайти гідний рецепт, щоб сирна паска стала справжньою окрасою святкового великоднього столу.

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Звичайно, існує безліч варіантів рецепта сирної паски і ми не раз про неї писали. Але один із найнезвичайніших і найсмачніших рецептів — це сирна паска зі згущеним молоком. Згущене молоко надає пасці особливу ніжність та аромат. Цей рецепт нескладний у виконанні та не потребує тривалого пресування під гнітом. Фокус розповість, як приготувати сирну пасху зі згущеним молоком, щоб ви могли порадувати цим великоднім десертом своїх близьких і друзів.

Сирна паска зі згущеним молоком

Інгредієнти:

1 кг сиру

4 яйця

1 банка (380 г) згущеного молока

50 мл води

Фрукти або ягоди для прикраси (за бажанням)

Для початку протріть сир через сито або пропустіть через м'ясорубку двічі, щоб отримати однорідну масу без грудочок. Яйця розбийте в невелику каструлю та розведіть водою. Додайте згущене молоко і добре перемішайте віночком.

Поставте каструлю на слабкий вогонь і нагрівайте сирну масу, постійно помішуючи дерев'яною лопаткою, доки вона не стане густою і не почне відставати від стінок каструлі. Це триватиме близько 15-20 хвилин. Не доводьте масу до кипіння, інакше яйця згорнуться.

Зніміть каструлю з вогню і остудіть сирну масу до кімнатної температури, іноді помішуючи, щоб не утворилася скоринка. Додайте сир до яєчно-згущеної маси і добре перемішайте віночком або міксером до однорідності.

Викладіть масу у форму для паски, вистелену марлею або харчовою плівкою. Якщо у вас немає спеціальної форми для паски, ви можете використовувати чистий глиняний горщик для квітів з отвором на дні або будь-яку іншу конусну форму.

Вирівняйте поверхню сирної маси та накрийте її марлею або харчовою плівкою. Поставте форму в холодильник на кілька годин або на ніч, щоб паска застигла і просочилася.

Перед подачею вийміть форму з холодильника та обережно викладіть паску на тацю. Зніміть марлю або харчову плівку і прикрасьте паску за бажанням фруктами або ягодами.

А ще ви можете приготувати на Великодній стіл обов'язкове блюдо з риби. Наприклад, ось цей смачний рибний паштет в апельсиновому желе.