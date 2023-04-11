Рибний паштет у апельсиновому желе: король великоднього столу

На великодньому столі хоча б одна зі страв обов'язково має бути з риби і цей паштет своїм оригінальним смаком вразить вас та ваших гостей.

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Рибний паштет в апельсиновому желе – це вишуканий паштет, який стане окрасою будь-якого святкового столу, а особливо великоднього. Він складається з трьох шарів: ніжного рибного фаршу, вершково-сирної начинки та ароматного апельсинового желе.

Рибний паштет в апельсиновому желе виходить не лише смачним, а й гарним. Його можна подавати як самостійну закуску або із хлібом, крекерами чи салатом. Фокус розповість вам найкращий і найпростіший рецепт приготування цього чудового паштету.

Рибний паштет в апельсиновому желе

Інгредієнти:

500 г рибного філе (лосось, форель, сьомга чи інша червона риба)

200 г вершкового сиру

100 г сметани

10 г желатину

300 мл апельсинового соку

2 ст. л. лимонного соку

сіль та перець на смак

зелень для прикраси

Спочатку промийте рибне філе та обсушіть паперовими рушниками. Наріжте його на маленькі шматочки та переберіть на кістки. Посоліть і поперчіть на свій смак.

Вершковий сир розм'якшіть у мікрохвильовій печі або на водяній бані. Змішайте його зі сметаною до однорідної консистенції.

У желатин залийте 100 мл апельсинового соку та залиште на 10 хвилин для набухання. Потім нагрійте його на слабкому вогні або в мікрохвильовій печі до повного розчинення, не доводячи до кипіння.

У форму для запікання покладіть пергаментний папір або харчову плівку так, щоб він звисав по краях. Викладіть на дно форми половину рибних шматочків, трохи притиснувши їх один до одного.

Зверху вилийте половину желатинового соку і поставте форму в холодильник на 15 хвилин для застигання. Потім викладіть на рибний шар вершково-сирну суміш і розрівняйте лопаткою або ложкою. Знову поставте форму в холодильник на 15 хвилин для застигання.

Нарешті, викладіть рибні шматочки, що залишилися, на сирний шар і залийте залишками желатинового соку. Поставте форму холодильник на 2-3 години чи ніч для повного застигання паштету.

Перед подачею на стіл зніміть пергаментний папір або харчову плівку з паштету та прикрасьте його зеленню за бажанням. Наріжте паштет на порційні шматочки і подавайте гарячим чи холодним.

Крім рибного паштету на великодньому столі буде чудово виглядати і припаде до смаку суп з фрикадельками.