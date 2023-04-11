Рыбный паштет в апельсиновом желе: король пасхального стола
На пасхальном столе хотя бы одно из блюд обязательно должно быть из рыбы и этот паштет своим оригинальным вкусом поразит вас и ваших гостей.
Рыбный паштет в апельсиновом желе — это изысканный паштет, который станет украшением любого праздничного стола, а особенно пасхального. Он состоит из трех слоев: нежного рыбного фарша, сливочно-сырной начинки и ароматного апельсинового желе.
Рыбный паштет в апельсиновом желе получается не только вкусным, но и красивым. Его можно подавать как самостоятельную закуску или с хлебом, крекерами или салатом. Фокус расскажет вам самый лучший и простой рецепт приготовления этого чудесного паштета.
Рыбный паштет в апельсиновом желе
Ингредиенты:
- 500 г рыбного филе (лосось, форель, семга или другая красная рыба)
- 200 г сливочного сыра
- 100 г сметаны
- 10 г желатина
- 300 мл апельсинового сока
- 2 ст. л. лимонного сока
- соль и перец по вкусу
- зелень для украшения
Сначала промойте рыбное филе и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте его на небольшие кусочки и переберите на кости. Посолите и поперчите по вкусу.
Сливочный сыр размягчите в микроволновке или на водяной бане. Смешайте его со сметаной до однородной консистенции.
В желатин залейте 100 мл апельсинового сока и оставьте на 10 минут для набухания. Затем нагрейте его на слабом огне или в микроволновке до полного растворения, не доводя до кипения.
В форму для запекания выложите пергаментную бумагу или пищевую пленку так, чтобы она свисала по краям. Выложите на дно формы половину рыбных кусочков, слегка прижав их друг к другу.
Сверху вылейте половину желатинового сока и поставьте форму в холодильник на 15 минут для застывания. Затем выложите на рыбный слой сливочно-сырную смесь и разровняйте лопаткой или ложкой. Снова поставьте форму в холодильник на 15 минут для застывания.
Наконец, выложите оставшиеся рыбные кусочки на сырный слой и залейте оставшимся желатиновым соком. Поставьте форму в холодильник на 2-3 часа или на ночь для полного застывания паштета.
Перед подачей на стол выньте паштет из формы, перевернув его на большое блюдо. Снимите пергаментную бумагу или пищевую пленку с паштета и украсьте его зеленью по желанию. Нарежьте паштет на порционные кусочки и подавайте горячим или холодным.
Кроме рыбного паштета на пасхальном столе будет отлично смотреться и придется по вкусу суп с фрикадельками.