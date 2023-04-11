Вкусный обед. Рецепт супа с фрикадельками
Это недорогое и вкусное блюдо. А фрикадельки можно приготовить из любого фарша.
Суп с фрикадельками – это замечательное горячее блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Фрикадельки можно приготовить из любого фарша. Суп получается сытным и ароматным.
Фрикадельки лучше делать не слишком большими. Так получится вкуснее. Можно взять фарш из индюшатины, курицы, говядины, или совместить говядину со свининой. Фокус расскажет, как приготовить суп с фрикадельками.
Суп с фрикадельками
Ингредиенты:
- 300 г мясного фарша;
- одна небольшая луковица;
- одно яйцо;
- 2 ст.л. муки;
- соль, перец по вкусу;
- 2 л воды или бульона;
- 3-4 картофелины;
- одна морковь;
- 1/4 стакана риса;
- два лавровых листа;
- зелень для подачи.
Натрите на терке луковицу, или измельчите ее в блендере, и добавьте в фарш. Добавьте яйцо, соль, перец и муку. Хорошо перемешайте и сформируйте маленькие фрикадельки.
В кипящий бульон добавьте промытый рис и нарезанный кубиками картофель. Варите на слабом огне при закрытой крышке 10 минут.
Опустите фрикадельки по одной в кипящий суп. Варить 15-25 минут в зависимости от размера фрикаделек.
Натрите на крупной терке морковь и обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте в суп и перемешайте.
Доведите до кипения, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Накройте плотно крышкой и дать настояться 10-20 минут.
Мелко порежьте зелень: укроп, петрушку и зеленый лук. Подавайте суп с фрикадельками, посыпав зеленью.
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