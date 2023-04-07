Вкусно и без мяса. Рецепт постной солянки с грибами

Обычно солянку готовят с разными видами мяса. Но этот суп можно приготовить и с грибами.

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Солянка — это традиционное ресторанное блюдо, которое обычно готовят из мяса или рыбы с добавлением квашеной или свежей капусты, маринованных или соленых огурцов, томатной пасты и разных специй. Но существует и постный вариант этого блюда, который не уступает по вкусу классическому.

Вместо мяса или рыбы используются разные виды грибов — свежие и сушеные. Такая солянка получается насыщенной, ароматной и очень вкусной. К тому же она полезна для здоровья и подходит для тех, кто соблюдает пост или вегетарианскую диету. Фокус расскажет, как ее приготовить.

Постная солянка

Ингредиенты:

сушеные грибы — 200 г;

свежие шампиньоны — 200 г;

квашеная капуста — 150 г;

свежая капуста — 400 г;

маринованные или соленые огурцы — 200 г;

лук — 150 г;

морковь — 150 г;

пять ст. л. томатной пасты;

каперсы — 3 ст. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

свежая зелень — по вкусу (петрушка, укроп, базилик);

лавровый лист — 4 шт.;

соль, перец, черные маслины.

Сушеные грибы лучше брать лесные, они более ароматные. Замочите их предварительно в теплой воде. После вместе с водой переложите их в кастрюлю, добавьте еще 1,5 литра холодной воды. Доведите до кипения и варите еще полчаса.

Свежие шампиньоны нарежьте, лук мелко покрошите, морковь натрите на крупной терке. Соленые огурцы нарежьте кубиками, а капусту мелко нашинкуйте.

Лук обжарьте на растительном масле, добавьте огурцы и квашеную капусту. Обжарьте несколько минут. Добавьте свежую капусту, соль, перец, томатную пасту и тушите 10-15 минут, чтобы капуста стала мягкой.

В это же время положите свежие шампиньоны, каперсы и лавровый лист в кипящий грибной бульон. Переложите тушеные овощи в кастрюлю и варите еще 10 минут.

Добавьте соль, если надо, свежую зелень, снимите с огня и дайте настояться хотя бы минут 15. Для подачи украсьте маслинами.

Также вы можете приготовить вкусный суп из цветной капусты.