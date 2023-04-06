Диетический ужин. Рецепт простого супа с цветной капустой

В этот суп добавляется карри, так что он подойдет для вегетарианцев и любителей острых блюд.

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Из овощей приготовить суп очень просто. К тому же его можно дополнять разнообразными специями по своему вкусу. Он подойдет для тех, кто постится и для тех, кто соблюдает вегетарианскую диету.

Овощной суп с цветной капустой и карри — это ароматный и сытный суп, который можно приготовить за 20 минут из простых ингредиентов. Вы можете добавить кокосовое молоко для более кремовой текстуры и сладкого вкуса. Фокус расскажет, как его приготовить.

Суп с цветной капустой и карри

Ингредиенты:

1 литр овощного бульона;

одна луковица;

две морковки;

один сладкий перец;

2 зубчика чеснока;

300 грамм цветной капусты;

2 столовые ложки карри-пасты;

2 столовые ложки растительного масла;

Соль, перец, зелень, 200 мл кокосового молока, если захотите.

Нарежьте лук, морковь, перец мелкими кубиками. Чеснок пропустите через пресс, или очень мелко нарежьте. Разогрейте масло в большой кастрюле и обжарьте овощи на среднем огне до мягкости, около 10 минут, помешивая иногда.

Добавьте бульон и карри-пасту и доведите до кипения. Отделите небольшие соцветия от цветной капусты и добавьте их в суп. Снизьте огонь и варите еще 10 минут, пока капуста не станет мягкой.

Посолите и поперчите по вкусу. Если хотите, добавьте кокосовое молоко и размешайте. Подавайте суп горячим или теплым, посыпав зеленью.

Также вы можете приготовить вкусный суп с белой фасолью и томатной пастой. Он идеально подойдет к ужину.