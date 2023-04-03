Идеально к ужину и просто приготовить. Рецепт овощного супа с фасолью

Это постный и очень легкий суп, который подойдет для ужина.

Related video

Супы – идеальное блюдо для тех, кто хочет сбросить вес к лету, или попробовать что-то новенькое. Они просто готовятся, в них мало калорий и это сытное блюдо, которое подойдет для ужина.

Так как сейчас все еще продолжается Великий Пост, попробуйте приготовить этот пряный суп с овощами и белой фасолью. Фасоль вы можете отварить заранее, или просто добавить консервированную, обеспечив себя необходимой порцией белка. Фокус расскажет, как приготовить вкусный суп.

Овощной суп с фасолью

Ингредиенты:

200 г белой фасоли

три картофелины

одна небольшая луковица;

одна морковка;

2 ст. л. растительного масла

2 ст. л. томатной пасты

соль, перец черный молотый, лавровый лист, зелень петрушки.

Если вы собираетесь готовить суп со свежей фасолью, то ее нужно предварительно отварить. А для этого ее нужно замочить на ночь, иначе она будет вариться очень долго. Утром слейте воду, фасоль залейте свежей водой так, чтобы она покрывала фасоль на пару сантиметров.

Поставьте кастрюлю на сильный огонь и доведите до кипения. Снимите пену и уменьшите огонь до среднего. Варите фасоль до мягкости, около 40-60 минут, в зависимости от сорта и размера зерен. Не переваривайте фасоль, чтобы она не развалилась. Слейте воду и используйте фасоль по рецепту.

Далее, картофель очистите, нарежьте кубиками и положите в кастрюлю с холодной водой. Доведите до кипения и варите 10 минут.

Нарежьте лук и морковь, обжарьте на сковороде на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту и перемешайте. Готовьте еще пять минут на слабом огне.

Переложите овощную смесь в кастрюлю с картофелем, положите фасоль. Тут количество зависит от вас. Добавьте пару лавровых листов, поперчите и посолите. Варите суп еще 15 минут на среднем огне. За минуту до готовности добавьте мелко нарезанную зелень петрушки.

Также вы можете приготовить вкусный суп из запеченных овощей. Это придаст блюду оригинальности.