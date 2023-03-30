Пасха 2023. Легкий суп с запеченными овощами: для стройной фигуры и против весеннего авитаминоза

Суп подойдет для постного стола, диеты или просто для разнообразия рациона.

Related video

У православных христиан (до 20 апреля) и католиков (до 8 апреля) продолжается Великий пост, и подобный суп будет весьма кстати на их столе. Но даже если вы атеист или просто не поститесь, то рецепт этого простого супа поможет вам поддержать организм обилием витаминов, которые содержаться в его ингредиентах. Фокус расскажет, как приготовить этот действительно простой суп.

Этот суп полезен тем, что он содержит много овощей, которые богаты не только витаминами, но и минералами, антиоксидантами и клетчаткой. Овощи способствуют улучшению пищеварения, очищению организма от токсинов, укреплению иммунитета.

Кроме того, запекание овощей позволяет сохранить их полезные свойства и придать им особый аромат и вкус. Запекание овощей — это настоящий компромисс между полезной для организма отварной едой и очень вкусной, но вредной жареной.

Легкий суп с запеченными овощами

Ингредиенты:

150 г картофеля

100 г моркови

50 г корня сельдерея

1 небольшой лук

100-150 г кабачка

1 лавровый лист

5 горошин душистого перца

1 ст. л. подсолнечного масла

по вкусу соль

600-800 мл воды

Для начала следует разогреть духовку до 200 градусов, а пока она набирает температуру вы можете почистить морковь и лук, а картофель достаточно просто хорошо вымыть, но кожуру не срезать. Нарезаем овощи крупными кусочками, сбрызгиваем сверху растительным маслом и отправляем тушиться в духовку на 15 минут.

Пока тушатся овощи можете приготовить кастрюлю с водой и доведя ее до кипения добавьте запеченные овощи из духовки. Не забудьте в качестве приправ бросить вместе с ними лавровый лист, перец горошком и добавить соль по вкусу. Все это варим на медленном огне примерно 10 минут.

Пока варится ваш суп нарежьте кабачок кубиками и примерно за пару минут до готовности супа бросьте его в кастрюлю. Переваривать кабачок не нужно – он должен оставаться слегка твердым.

Вот и все, ваш легкий весенний постный суп с запеченными овощами готов. Подавайте его горячим или теплым, по желанию украсьте зеленью или заправьте не жирной сметаной. Приятного аппетита!

Да, не забудьте попробовать приготовить праздничный салат с жареной говядиной и ароматной заправкой. Он понравится и вам и вашим гостям.