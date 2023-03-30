Пасха 2023. Легкий суп с запеченными овощами: для стройной фигуры и против весеннего авитаминоза
Суп подойдет для постного стола, диеты или просто для разнообразия рациона.
У православных христиан (до 20 апреля) и католиков (до 8 апреля) продолжается Великий пост, и подобный суп будет весьма кстати на их столе. Но даже если вы атеист или просто не поститесь, то рецепт этого простого супа поможет вам поддержать организм обилием витаминов, которые содержаться в его ингредиентах. Фокус расскажет, как приготовить этот действительно простой суп.
Этот суп полезен тем, что он содержит много овощей, которые богаты не только витаминами, но и минералами, антиоксидантами и клетчаткой. Овощи способствуют улучшению пищеварения, очищению организма от токсинов, укреплению иммунитета.
Кроме того, запекание овощей позволяет сохранить их полезные свойства и придать им особый аромат и вкус. Запекание овощей — это настоящий компромисс между полезной для организма отварной едой и очень вкусной, но вредной жареной.
Легкий суп с запеченными овощами
Ингредиенты:
- 150 г картофеля
- 100 г моркови
- 50 г корня сельдерея
- 1 небольшой лук
- 100-150 г кабачка
- 1 лавровый лист
- 5 горошин душистого перца
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- по вкусу соль
- 600-800 мл воды
Для начала следует разогреть духовку до 200 градусов, а пока она набирает температуру вы можете почистить морковь и лук, а картофель достаточно просто хорошо вымыть, но кожуру не срезать. Нарезаем овощи крупными кусочками, сбрызгиваем сверху растительным маслом и отправляем тушиться в духовку на 15 минут.
Пока тушатся овощи можете приготовить кастрюлю с водой и доведя ее до кипения добавьте запеченные овощи из духовки. Не забудьте в качестве приправ бросить вместе с ними лавровый лист, перец горошком и добавить соль по вкусу. Все это варим на медленном огне примерно 10 минут.
Пока варится ваш суп нарежьте кабачок кубиками и примерно за пару минут до готовности супа бросьте его в кастрюлю. Переваривать кабачок не нужно – он должен оставаться слегка твердым.
Вот и все, ваш легкий весенний постный суп с запеченными овощами готов. Подавайте его горячим или теплым, по желанию украсьте зеленью или заправьте не жирной сметаной. Приятного аппетита!
Да, не забудьте попробовать приготовить праздничный салат с жареной говядиной и ароматной заправкой. Он понравится и вам и вашим гостям.