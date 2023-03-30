Великдень 2023. Легкий суп із запеченими овочами: для стрункої фігури та проти весняного авітамінозу

Суп підійде для пісного столу, дієти або просто для різноманітності раціону.

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У православних християн (до 20 квітня) та католиків (до 8 квітня) триває Великий піст, і подібний суп буде дуже доречним на їхньому столі. Але навіть якщо ви атеїст або просто не поститесь, то рецепт цього простого супу допоможе вам підтримати організм великою кількістю вітамінів, які містяться в його інгредієнтах. Фокус розповість, як приготувати цей справді простий суп.

Цей суп корисний тим, що він містить багато овочів, які багаті не лише на вітаміни, а й на мінерали, антиоксиданти та клітковину. Овочі сприяють покращенню травлення, очищенню організму від токсинів, зміцнюють імунітет.

Крім того, запікання овочів дозволяє зберегти їх корисні властивості та надати їм особливий аромат та смак. Запікання овочів — це справжній компроміс між корисною для організму відвареною їжею та дуже смачною, але шкідливою смаженою.

Легкий суп із запеченими овочами

Інгредієнти:

150 г картоплі

100 г моркви

50 г кореня селери

1 невелика цибуля

100-150 г кабачка

1 лавровий лист

5 горошин запашного перцю

1 ст. л. соняшникової олії

на смак сіль

600-800 мл води

Для початку слід розігріти духовку до 200 градусів, а поки вона набирає температуру, ви можете почистити моркву і цибулю, а картоплю досить просто добре вимити, але шкірку не зрізати. Нарізаємо овочі великими шматочками, збризкуємо зверху олією і відправляємо в духовку на 15 хвилин.

Поки тушкуються овочі, можете приготувати каструлю з водою і довівши її до кипіння додайте запечені овочі з духовки. Не забудьте в якості приправи кинути разом з ними лавровий лист, перець горошком і додати сіль на смак. Все це варимо на повільному вогні приблизно 10 хвилин.

Поки вариться ваш суп, наріжте кабачок кубиками та приблизно за пару хвилин до готовності супу киньте його в каструлю. Переварювати кабачок не потрібно — він повинен залишатися твердим.

Ось і все, ваш легкий весняний суп з запеченими овочами готовий. Подавайте його гарячим або теплим, за бажанням прикрасьте зеленню або заправте не жирною сметаною. Смачного!

Так, не забудьте спробувати приготувати святковий салат зі смаженою яловичиною та ароматною заправкою. Він сподобається і вам, і вашим гостям.