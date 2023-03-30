Великдень 2023. Рецепт святкового салату зі смаженою яловичиною та ароматною заправкою

Особливого смаку цьому салату надає пікантна лимонно-медова заправка.

Related video

Скоро всі відзначатимуть Великдень, а це означає, що настав час підбирати меню на святковий стіл. Спробуйте приготувати цей смачний салат із яловичиною та овочами. Він прикрасить будь-який святковий стіл і приємно урізноманітнить меню.

Фокус розповість, як приготувати салат зі свіжих овочів та смаженої яловичини. Яловичину можна замінити куркою, або індичкою. Так також вийде смачно.

Цей салат багатий на білки, вітаміни та антиоксиданти, які зміцнюють імунітет і піднімають настрій. Цей салат легко і швидко готується із простих продуктів, які завжди є під рукою. Він чудово підходить для обіду чи вечері, а також для свята чи пікніка. До того ж він досить дієтичний.

Салат зі смаженим м'ясом та свіжими овочами.

Інгредієнти:

200 г яловичини;

одна червона цибулина;

один солодкий перець

одна морквина;

5 ст. оливкової олії;

1 ч. л. рідкого меду;

2 ст. л. лимонного соку;

0,5 ч. л. рубаного чилі;

кінза, сіль.

Яловичину можете відварити та після цього нарізати соломкою. А можете відразу злегка підморозити, нарізати тонкими скибочками та обсмажити у глибокій сковороді на олії.

Перець очистить і наріжте смужками, морквину натріть на тертці для корейської моркви, або наріжте соломкою.

М'ясо та овочі перемішайте в мисці. В окремій мисці змішайте олію, лимонний сік, рідкий мед і рубаний чилі, туди ж додайте півкільця цибулі.

Дайте заправці настоятися 15 хвилин і додайте у салат. Посипте кінзою та подавайте.

Також ви можете приготувати смачний салат із куркою, виноградом та сиром.