Пасха 2023. Рецепт праздничного салата с жареной говядиной и ароматной заправкой
Особый вкус этому салату придает пикантная лимонно-медовая заправка.
Скоро все будут отмечать Пасху, а это значит, что пора подбирать меню на праздничный стол. Попробуйте приготовить этот вкусный салат с говядиной и овощами. Он украсит любой праздничный стол и приятно разнообразит меню.
Фокус расскажет, как приготовить салат из свежих овощей и жареной говядины. Говядину можно заменить курицей, или индейкой. Так тоже получится вкусно.
Этот салат богат белком, витаминами и антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет и поднимают настроение. Этот салат легко и быстро готовится из простых продуктов, которые всегда есть под рукой. Он отлично подходит для обеда или ужина, а также для праздничного стола или пикника. К тому же, он достаточно диетический.
Салат с жареным мясом и свежими овощами
Ингредиенты:
- 200 г говядины;
- одна красная луковица;
- один сладкий перец
- одна морковка;
- 5 ст.л. оливкового масла;
- 1 ч. л.жидкого меда;
- 2 ст. л. лимонного сока;
- 0,5 ч. л. рубленого чили;
- кинза, соль.
Говядину можете отварить и после нарезать соломкой. А можете сразу слегка подморозить, нарезать тонкими ломтиками и обжарить в глубокой сковороде на растительном масле.
Перец очистите и нарежьте полосками, морковку натрите на терке для корейской морковки, или нарежьте соломкой.
Мясо и овощи перемешайте в миске. В отдельной миске смешайте масло, лимонный сок, жидкий мед и рубленый чили, туда же добавьте полукольца лука.
Дайте заправке настояться 15 минут и добавьте в салат. Посыпьте кинзой и подавайте.
Также вы можете приготовить вкусный салат с курицей, виноградом и сыром.