Пасха 2023. Рецепт праздничного салата с жареной говядиной и ароматной заправкой

Особый вкус этому салату придает пикантная лимонно-медовая заправка.

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Скоро все будут отмечать Пасху, а это значит, что пора подбирать меню на праздничный стол. Попробуйте приготовить этот вкусный салат с говядиной и овощами. Он украсит любой праздничный стол и приятно разнообразит меню.

Фокус расскажет, как приготовить салат из свежих овощей и жареной говядины. Говядину можно заменить курицей, или индейкой. Так тоже получится вкусно.

Этот салат богат белком, витаминами и антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет и поднимают настроение. Этот салат легко и быстро готовится из простых продуктов, которые всегда есть под рукой. Он отлично подходит для обеда или ужина, а также для праздничного стола или пикника. К тому же, он достаточно диетический.

Салат с жареным мясом и свежими овощами

Ингредиенты:

200 г говядины;

одна красная луковица;

один сладкий перец

одна морковка;

5 ст.л. оливкового масла;

1 ч. л.жидкого меда;

2 ст. л. лимонного сока;

0,5 ч. л. рубленого чили;

кинза, соль.

Говядину можете отварить и после нарезать соломкой. А можете сразу слегка подморозить, нарезать тонкими ломтиками и обжарить в глубокой сковороде на растительном масле.

Перец очистите и нарежьте полосками, морковку натрите на терке для корейской морковки, или нарежьте соломкой.

Мясо и овощи перемешайте в миске. В отдельной миске смешайте масло, лимонный сок, жидкий мед и рубленый чили, туда же добавьте полукольца лука.

Дайте заправке настояться 15 минут и добавьте в салат. Посыпьте кинзой и подавайте.

Также вы можете приготовить вкусный салат с курицей, виноградом и сыром.