Солено-сладкий микс. Рецепт вкуснейшего салата с курицей и виноградом

Сочетание винограда, соленого сыра и куриного мяса дает интересный вкус.

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Легкий салат с курицей – всегда прекрасное дополнение к столу на обед, ужин или даже завтрак. Как правило, он не оставляет тяжести в желудке, а количество вариаций позволяет выбрать "свой" рецепт. Предлагаем вам попробовать салат с куриным мясом и виноградом по рецепту от автора блога "Рецепты на каждый день" Юлии Симончук. Сочетание белого мяса и винограда дает очень интересный вкус, который обязательно понравится любому, кто попробует это блюдо.

Салат с виноградом и курицей

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт;

брынза или фета – 100 гр;

яйца – 3 шт;

перец болгарский – 1 шт;

виноград без косточек (кишмиш) – 150-200 гр;

майонез – по вкусу;

соль, перец, зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Готовится такой салат очень просто. Куриное филе отварить до готовности в подсоленной воде, остудить, порезать небольшими кусочками. Яйца сварить вкрутую, остудить, порезать кубиками. Так же порезать сыр. Виноград порезать пополам, если ягоды большие. Все ингредиенты смешать, добавить туда майонез со специями, посолить, всыпать рубленую зелень, снова все хорошо перемешать.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат "Семейный", в основе которого тоже куриное мясо.