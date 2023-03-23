Солено-солодкий мікс. Рецепт смачного салату з куркою та виноградом

Поєднання винограду, солоного сиру та курячого м'яса дає цікавий смак.

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Легкий салат із куркою — завжди чудовий додаток до столу на обід, вечерю або навіть сніданок. Як правило, він не залишає тяжкості у шлунку, а кількість варіацій дозволяє обрати "свій" рецепт. Пропонуємо вам скуштувати салат із курячим м'ясом та виноградом за рецептом від авторки блогу "Рецепти на кожен день" Юлії Симончук. Поєднання білого м'яса та винограду дає дуже цікавий смак, який обов'язково сподобається будь-кому, хто спробує цю страву.

Салат із виноградом та куркою

Інгредієнти:

куряче філе — 1 шт;

бринза чи фета — 100 г;

яйця — 3 шт.;

перець болгарський — 1 шт.;

виноград без кісточок (кишмиш) — 150-200 г;

майонез — до смаку;

сіль, перець, зелень — до смаку.

Спосіб приготування:

Готується такий салат дуже просто. Куряче філе відварити до готовності у підсоленій воді, остудити, нарізати невеликими шматочками. Яйця зварити круто, остудити, нарізати кубиками. Також порізати сир. Виноград порізати навпіл, якщо ягоди великі. Усі інгредієнти змішати, додати туди майонез зі спеціями, посолити, всипати нарізану зелень, знову все добре перемішати.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Сімейний", в основі якого теж куряче м'ясо.