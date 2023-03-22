Салат "Сімейний": легка та поживна страва за 5 хвилин

Салат може бути як самостійною стравою, так і доповненням до гарніру.

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Ситний та смачний салат, приготування якого не займає багато часу, – чудовий спосіб урізноманітнити буденний стіл, а також доповнити святковий. Пропонуємо приготувати таку страву за рецептом із блогу "Легкі рецепти на кожен день". Впевнені, що цей салат стане одним із найулюбленіших у вашому меню, тим більше, що він не загрожує фігурі.

Салат "Сімейний"

Інгредієнти:

куряча грудка – 1 шт;

кукурудза консервована – 1 банка;

свіжі огірки – 3 шт.;

курячі яйця – 4 шт;

кріп свіжий – половина пучка;

сіль — до смаку;

майонез, сметана чи йогурт для заправки.

Спосіб приготування:

Курячу грудку відварити в підсоленій воді до готовності. Яйця зварити круто, остудити та почистити. У глибокий посуд висипати кукурудзу, попередньо зливши рідину, додати порізане куряче м'ясо, порізані дрібними кубиками яйця, дрібно нарізану зелень, огірки, теж порізані дрібними кубиками, посолити до смаку. Заправити всі інгредієнти майонезом, сметаною або йогуртом, добре перемішати. Такий салат може бути самостійною стравою для швидкого перекусу, а також як додаток до гарніру.

Раніше Фокус писав, як приготувати овочевий салат, який допоможе заповнити нестачу вітамінів у період авітамінозу.