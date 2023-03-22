Салат "Семейный": легкое и питательное блюдо за 5 минут

Салат может быть как самостоятельным блюдом, так и добавкой к гарниру.

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Сытный и вкусный салат, приготовление которого не занимает много времени, – отличный способ разнообразить будничный стол, а также дополнить праздничный. Предлагаем приготовить такое блюдо по рецепту из блога "Легкие рецепты на каждый день". Уверены, что этот салат станет одним из самых любимых в вашем меню, тем более, что он не грозит фигуре.

Салат "Семейный"

Ингредиенты:

куриная грудка – 1 шт;

кукуруза консервированная – 1 банка;

свежие огурцы – 3 шт;

куриные яйца – 4 шт;

укроп свежий – половина пучка;

соль – по вкусу;

майонез, сметана или йогурт для заправки.

Способ приготовления:

Куриную грудку отварить в подсоленной воде до готовности. Яйца сварить вкрутую, остудить и почистить. В глубокую посуду высыпать кукурузу, предварительно слив жидкость, добавить порезанное куриное мясо, порезанные мелкими кубиками яйца, мелко нарезанную зелень, огурцы, тоже порезанные мелкими кубиками, посолить по вкусу. Заправить все ингредиенты майонезом, сметаной или йогуртом, хорошо перемешать.Такой салат может быть самостоятельным блюдом для быстрого перекуса, а также как дополнение к гарниру.

Ранее Фокус писал, как приготовить овощной салат, который поможет восполнить нехватку витаминов в период авитаминоза.