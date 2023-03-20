Худеем вкусно. Низкокалорийный весенний салат с оригинальной заправкой
Заправка придает этому салату особый вкус.
Во время, когда в супермаркетах нет недостатка в свежих овощах, бороться с весенним авитаминозом стало намного проще. Предлагаем сегодя вашему вниманию салат с капустой, огурцом и редисом, в котором мало калорий, но много вкуса. Весь секрет этого блюда – в его необычной заправке. Рецептом салата поделилась кулинарный блогер Кристина Азихян.
Низкокалорийный весенний салат
Ингредиенты:
- молодая капуста – 300 гр;
- огурцы свежие – 1-2 шт;
- редис – 5-6;
- белки от сваренных вкрутую яиц – 3-4 шт;
- пучок зелени (укроп, петрушка, кинза, зеленый лук по желанию).
Для заправки:
- сваренные вкрутую желтки – 3-4 шт;
- сметана – 3 ст. л;
- соль, черный перец;
- горчица – 1 ч. л;
- лимонный сок – 1 ст. л (по желанию).
Способ приготовления:
Овощи помыть, обсушить, порезать в глубокую посуду. Туда же сложить порезанные белки и мелко порубленную зелень.
В отдельной посуде приготовить заправку. Желтки размять вилкой, добавить сметану, соль, специи, горчицу, все хорошо перемешать. Получившимся соусом заправить салат и хорошо перемешать.
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