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Еда

Худеем вкусно. Низкокалорийный весенний салат с оригинальной заправкой

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Фото: kristinazizian/instagram

Заправка придает этому салату особый вкус.

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Во время, когда в супермаркетах нет недостатка в свежих овощах, бороться с весенним авитаминозом стало намного проще. Предлагаем сегодя вашему вниманию салат с капустой, огурцом и редисом, в котором мало калорий, но много вкуса. Весь секрет этого блюда – в его необычной заправке. Рецептом салата поделилась кулинарный блогер Кристина Азихян.

Низкокалорийный весенний салат

Ингредиенты:

  • молодая капуста – 300 гр;
  • огурцы свежие – 1-2 шт;
  • редис – 5-6;
  • белки от сваренных вкрутую яиц – 3-4 шт;
  • пучок зелени (укроп, петрушка, кинза, зеленый лук по желанию).

Для заправки:

  • сваренные вкрутую желтки – 3-4 шт;
  • сметана – 3 ст. л;
  • соль, черный перец;
  • горчица – 1 ч. л;
  • лимонный сок – 1 ст. л (по желанию).

Способ приготовления:

Овощи помыть, обсушить, порезать в глубокую посуду. Туда же сложить порезанные белки и мелко порубленную зелень.

В отдельной посуде приготовить заправку. Желтки размять вилкой, добавить сметану, соль, специи, горчицу, все хорошо перемешать. Получившимся соусом заправить салат и хорошо перемешать.

Ранее фокус рассказывал, как приготовить салат для тех, кто мечтает сбросиль лишние килограммы.