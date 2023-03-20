Худеем вкусно. Низкокалорийный весенний салат с оригинальной заправкой

Заправка придает этому салату особый вкус.

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Во время, когда в супермаркетах нет недостатка в свежих овощах, бороться с весенним авитаминозом стало намного проще. Предлагаем сегодя вашему вниманию салат с капустой, огурцом и редисом, в котором мало калорий, но много вкуса. Весь секрет этого блюда – в его необычной заправке. Рецептом салата поделилась кулинарный блогер Кристина Азихян.

Низкокалорийный весенний салат

Ингредиенты:

молодая капуста – 300 гр;

огурцы свежие – 1-2 шт;

редис – 5-6;

белки от сваренных вкрутую яиц – 3-4 шт;

пучок зелени (укроп, петрушка, кинза, зеленый лук по желанию).

Для заправки:

сваренные вкрутую желтки – 3-4 шт;

сметана – 3 ст. л;

соль, черный перец;

горчица – 1 ч. л;

лимонный сок – 1 ст. л (по желанию).

Способ приготовления:

Овощи помыть, обсушить, порезать в глубокую посуду. Туда же сложить порезанные белки и мелко порубленную зелень.

В отдельной посуде приготовить заправку. Желтки размять вилкой, добавить сметану, соль, специи, горчицу, все хорошо перемешать. Получившимся соусом заправить салат и хорошо перемешать.

Ранее фокус рассказывал, как приготовить салат для тех, кто мечтает сбросиль лишние килограммы.