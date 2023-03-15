Для тех, кто питается правильно: салат с кускусом, овощами и сыром фета
Готовый салат может быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к гарниру.
Если вы ломаете голову, чем вкусным, новым и интересным порадовать своих домочадцев, рекомендуем приготовить очень простой, но вместе с тем легкий и сытный салат с кускусом и овощами. Он идеально подойдет для тех, кто следит за питанием или находится на диете. Что нужно для его приготовления, рассказали в блоге "Сборник рецептов".
Салат с кускусом, овощами и сыром фета
Ингредиенты:
- кускус – 100 гр;
- помидоры черри;
- сыр фета – 80 гр;
- оливковое масло – 1 ст. л;
- листья салата;
- паприка.
Способ приготовления:
Кускус залить кипяченной водой, чтобы она полностью покрыла крупу, посолить по вкусу, дать настояться пять минут. Кускус готов. Микс-салат помыть, подождать, пока сойдет вся вода. В салатницу на дно выложить микс листьев салата, затем в центре положить кускус, помидоры черри, порезанные пополам или на четыре части, сыр, порезанный кубиками. Добавить к салату оливковое масло и сверху посыпать паприкой. Перемешивать ничего не надо. Вкусный салат готов. Его можно есть как отдельное блюдо, а можно подавать к столу в качестве добавки к основным.
Ранее Фокус писал, как приготовить легкий салат с куриной грудкой и фасолью.