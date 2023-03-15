Для тех, кто питается правильно: салат с кускусом, овощами и сыром фета

Готовый салат может быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к гарниру.

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Если вы ломаете голову, чем вкусным, новым и интересным порадовать своих домочадцев, рекомендуем приготовить очень простой, но вместе с тем легкий и сытный салат с кускусом и овощами. Он идеально подойдет для тех, кто следит за питанием или находится на диете. Что нужно для его приготовления, рассказали в блоге "Сборник рецептов".

Салат с кускусом, овощами и сыром фета

Ингредиенты:

кускус – 100 гр;

помидоры черри;

сыр фета – 80 гр;

оливковое масло – 1 ст. л;

листья салата;

паприка.

Способ приготовления:

Кускус залить кипяченной водой, чтобы она полностью покрыла крупу, посолить по вкусу, дать настояться пять минут. Кускус готов. Микс-салат помыть, подождать, пока сойдет вся вода. В салатницу на дно выложить микс листьев салата, затем в центре положить кускус, помидоры черри, порезанные пополам или на четыре части, сыр, порезанный кубиками. Добавить к салату оливковое масло и сверху посыпать паприкой. Перемешивать ничего не надо. Вкусный салат готов. Его можно есть как отдельное блюдо, а можно подавать к столу в качестве добавки к основным.

Ранее Фокус писал, как приготовить легкий салат с куриной грудкой и фасолью.