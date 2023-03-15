Для тих, хто харчується правильно: салат із кускусом, овочами та сиром фета

Готовий салат може бути як самостійною стравою, так і доповненням до гарніру.

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Якщо ви ламаєте голову, чим смачним, новим і цікавим порадувати своїх домочадців, рекомендуємо приготувати дуже простий, але водночас легкий і ситний салат із кускусом та овочами. Він ідеально підійде для тих, хто слідкує за харчуванням або перебуває на дієті. Що потрібно для його приготування, розповіли в блозі "Збірка рецептів".

Салат із кускусом, овочами та сиром фета

Інгредієнти:

кускус — 100 г;

помідори чері;

сир фета — 80 г;

оливкова олія — 1 ст. л;

листя салату;

паприка.

Спосіб приготування:

Кускус залити кип'яченою водою, щоб вона повністю покрила крупу, посолити на смак, дати настоятися п'ять хвилин. Кускус готовий. Мікс-салат помити, почекати, доки зійде вся вода. У салатницю на дно викласти мікс листя салату, потім у центрі покласти кускус, помідори чері, порізані навпіл або на чотири частини, сир, порізаний кубиками. Додати до салату оливкову олію і зверху посипати паприкою. Перемішувати нічого не треба. Смачний салат готовий. Його можна їсти як окрему страву, а можна подавати до столу як добавку до основних.

Раніше Фокус писав, як приготувати легкий салат із курячою грудкою та квасолею.