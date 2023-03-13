Ситне доповнення до вечері. Рецепт ніжного салату з куркою та квасолею

Такий салат потрібно подавати відразу після приготування, щоб огірки, які є в його складі, не встигли пустити зайвий сік.

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Смачний і поживний салат може стати як самостійною стравою для вечері, так і її доповненням. Пропонуємо приготувати салат із незвичайним поєднанням інгредієнтів: курячою грудкою та квасолею. Його смак виходить дуже цікавим і, напевно, сподобається всім, хто його спробує. Свій перевірений рецепт цієї страви запропонувала авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Салат із куркою та квасолею

Інгредієнти:

куряче філе — 400 гр;

квасоля червона консервована — 200-240 г;

огірок — 3-4 шт.;

яйця — 4 шт.;

спеції: сіль, перець — до смаку;

сметана — 4-5 ст.л.;

гірчиця — 2 ст.л.

Спосіб приготування:

Яйця та куряче філе відварити, остудити. З квасолі злити рідину. За бажання можна її ще промити у воді й осушити паперовим рушником. Курку та яйця порізати невеликими кубиками, скласти в миску для салату, туди ж додати квасолю, а потім порізані кубиками свіжі огірки. Їх слід додавати в останню чергу, щоб вони не пустили зайвий сік.

Сметану змішати з гірчицею та спеціями, заправити салат, посолити й відразу ж подавати його до столу. Таку страву найкраще їсти, поки вона свіжа.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачний салат із червоної риби та пекінської капусти.