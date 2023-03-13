Cытное дополнение к ужину. Рецепт нежного салата с курицей и фасолью
Такой салат нужно подавать сразу после приготовления, чтобы огурцы, которые есть в его составе, не успели пустить лишний сок.
Вкусный и сытный салат может стать как самостоятельным блюдом ужина, так и его дополнением. Предлагаем приготовить салат с необычным сочетанием ингредиентов: куриной грудкой и фасолью. Его вкус получается очень интересным и наверняка понравится всем, кто его попробует. Свой проверенный рецепт этого блюда предложила автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".
Салат с курицей и фасолью
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 гр;
- фасоль красная консервированная – 200-240 гр;
- огурец – 3-4 шт;
- яйца – 4 шт;
- специи: соль, перец – по вкусу;
- сметана – 4-5 ст. л;
- горчица – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Яйца и куриное филе отварить, остудить. С фасоли слить жидкость. При желании можно ее еще промыть в воде и осушить бумажным полотенцем. Курицу и яйца порезать небольшими кубиками, сложить в миску для салата, туда же добавить фасоль, а затем – порезанные кубиками свежие огурцы. Их всегда следует добавлять в последнюю очередь, чтобы они не пустили лишний сок.
Сметану смешать с горчицей и специями, заправить салат, посолить и сразу же подавать его к столу. Такое блюдо лучше всего есть, пока оно свежее.
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