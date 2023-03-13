Cытное дополнение к ужину. Рецепт нежного салата с курицей и фасолью

Такой салат нужно подавать сразу после приготовления, чтобы огурцы, которые есть в его составе, не успели пустить лишний сок.

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Вкусный и сытный салат может стать как самостоятельным блюдом ужина, так и его дополнением. Предлагаем приготовить салат с необычным сочетанием ингредиентов: куриной грудкой и фасолью. Его вкус получается очень интересным и наверняка понравится всем, кто его попробует. Свой проверенный рецепт этого блюда предложила автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Салат с курицей и фасолью

Ингредиенты:

куриное филе – 400 гр;

фасоль красная консервированная – 200-240 гр;

огурец – 3-4 шт;

яйца – 4 шт;

специи: соль, перец – по вкусу;

сметана – 4-5 ст. л;

горчица – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Яйца и куриное филе отварить, остудить. С фасоли слить жидкость. При желании можно ее еще промыть в воде и осушить бумажным полотенцем. Курицу и яйца порезать небольшими кубиками, сложить в миску для салата, туда же добавить фасоль, а затем – порезанные кубиками свежие огурцы. Их всегда следует добавлять в последнюю очередь, чтобы они не пустили лишний сок.

Сметану смешать с горчицей и специями, заправить салат, посолить и сразу же подавать его к столу. Такое блюдо лучше всего есть, пока оно свежее.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусный салат из красной рыбы и пекинской капусты.