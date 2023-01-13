Вкусный и яркий салат с пекинской капустой и красной рыбой: пошаговый рецепт

Готовый салат подают на стол сразу же.

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Легкий салат с пекинской капустой и красной рыбой – лучший вариант для тех, кто любит вкусно поесть, но не хочет обзавестись лишними килограммами. Простое блюдо, приготовление которого не займет много времени, подойдет для завтрака или ужина.

Салат с пекинской капустой и красной рыбой

Ингредиенты:

Капуста пекинская – 150 гр;

Рыба красная – 50 гр;

Стебель сельдерея – 1 шт;

Сок лимона – 1 ст. л;

Соевый соус – 1 ч. л;

Масло оливковое – 3 — 4 ст. л;

Черный тмин – 1 щепотка;

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Способ приготовления:

Капусту порезать тонкими полосками и выложить на плоскую тарелку. Стебель сельдерея нарезать тонкими пластинами и добавить к капусте. Добавить нарезанную кусочками красную рыбу. Сбрызнуть салат соком лимона, соевым соусом, полить оливковым маслом. Готовый салат посыпать молотым перцем и черным тмином.

Подавать этот салат необходимо сразу после приготовления.

Напомним, как приготовить аппетитный салат с тунцом, а также салат для тех, кто решил сбросить лишние килограммы.