Вкусный и яркий салат с пекинской капустой и красной рыбой: пошаговый рецепт
Готовый салат подают на стол сразу же.
Легкий салат с пекинской капустой и красной рыбой – лучший вариант для тех, кто любит вкусно поесть, но не хочет обзавестись лишними килограммами. Простое блюдо, приготовление которого не займет много времени, подойдет для завтрака или ужина.
Салат с пекинской капустой и красной рыбой
Ингредиенты:
- Капуста пекинская – 150 гр;
- Рыба красная – 50 гр;
- Стебель сельдерея – 1 шт;
- Сок лимона – 1 ст. л;
- Соевый соус – 1 ч. л;
- Масло оливковое – 3 — 4 ст. л;
- Черный тмин – 1 щепотка;
- Перец черный молотый – 1 щепотка.
Способ приготовления:
Капусту порезать тонкими полосками и выложить на плоскую тарелку. Стебель сельдерея нарезать тонкими пластинами и добавить к капусте. Добавить нарезанную кусочками красную рыбу. Сбрызнуть салат соком лимона, соевым соусом, полить оливковым маслом. Готовый салат посыпать молотым перцем и черным тмином.
Подавать этот салат необходимо сразу после приготовления.
Напомним, как приготовить аппетитный салат с тунцом, а также салат для тех, кто решил сбросить лишние килограммы.