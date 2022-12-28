Когда праздники закончатся: рецепт салата для худеющих

Новогодние праздники пролетят быстро, и вопрос, как сбросить наеденные килограммы, станет очень остро.

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Несмотря на то, что новогодние праздники с традиционными застольями и гостями только приближаются, самое время начать продумывать, каким будет меню после их окончания, и как быстрее избавиться от лишних килогграммов. Блогер под ником liza_tasty_blog предлагает рецепт сытного и вкусного салата, который поможет утолить голод и в то же время поможет избавиться от лишних килограммов.

Салат для худеющих

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт;

Консервированный тунец в собственном соку (можно использовать нежирную ветчину или отварную куриную грудку);

Красный лук – 0,5 головки;

Огурцы среднего размера – 3 шт;

Консервированная кукуруза без сахара – 120 гр;

Салат айсберг, пекинская капуста или листья салата – 100 гр;

Маринованный огурец – 1 шт (или несколько маленьких)

Сметана (10%) – 3 ст. л. с горкой.

Способ приготовления:

Яйца отварить. С тунца и кукурузы слить жидкость. Салат порезать, свежие огурцы порезать кольцами, а затем пополам, а маринованные огурцы натереть на терке.

В глубокую миску высыпать порезанный салат, тунец, кукурузу, свежие огурцы и маринованный огурец, порезанный тонкими полосками красный лук. Все заправить сметаной и хорошо перемешать.

Напомним, как приготовить салат с курицей без майонеза.