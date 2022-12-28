Когда праздники закончатся: рецепт салата для худеющих
Новогодние праздники пролетят быстро, и вопрос, как сбросить наеденные килограммы, станет очень остро.
Несмотря на то, что новогодние праздники с традиционными застольями и гостями только приближаются, самое время начать продумывать, каким будет меню после их окончания, и как быстрее избавиться от лишних килогграммов. Блогер под ником liza_tasty_blog предлагает рецепт сытного и вкусного салата, который поможет утолить голод и в то же время поможет избавиться от лишних килограммов.
Салат для худеющих
Ингредиенты:
- Яйца – 4 шт;
- Консервированный тунец в собственном соку (можно использовать нежирную ветчину или отварную куриную грудку);
- Красный лук – 0,5 головки;
- Огурцы среднего размера – 3 шт;
- Консервированная кукуруза без сахара – 120 гр;
- Салат айсберг, пекинская капуста или листья салата – 100 гр;
- Маринованный огурец – 1 шт (или несколько маленьких)
- Сметана (10%) – 3 ст. л. с горкой.
Способ приготовления:
Яйца отварить. С тунца и кукурузы слить жидкость. Салат порезать, свежие огурцы порезать кольцами, а затем пополам, а маринованные огурцы натереть на терке.
В глубокую миску высыпать порезанный салат, тунец, кукурузу, свежие огурцы и маринованный огурец, порезанный тонкими полосками красный лук. Все заправить сметаной и хорошо перемешать.
Напомним, как приготовить салат с курицей без майонеза.