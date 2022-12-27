Вкусно и полезно: праздничный салат с куриной грудкой и без майонеза

Главный секрет вкуса этого салата – в правильно приготовленной заправке.

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Несмотря на то, что майонез является, пожалуй, самым популярным соусом для заправки салатов, есть люди, которые в силу определенных причин воздерживаются от этого калорийного ингредиента. Однако, к счастью, существует немало рецептов салатов, где прекрасной можно обойтись без него. Предлагаем приготовить салат с куриной грудкой по рецепту из кулинарного блога "В меню".

Салат с куриной грудкой без майонеза

Ингредиенты:

Сладкий болгарский перец – 1 шт;

Куриная грудка – 200 гр;

Твердый сыр – 80 гр;

Свежий помидор – 1 шт;

Картофель – 1 шт;

Лимон – половина;

Растительное масло – 80 мл;

Соль, черный перец по вкусу.

Способ приготовления:

Куриную грудку отварить в подсоленной воде до готовности, добавив специи. Картофель хорошо помыть и отварить в "мундире". Болгарский перец помыть, удалить семена и нарезать тонкими полосками.

Свежий помидор порезать кубиками, так же измельчить и очищенный сваренный картофель. Твердый сыр натереть на крупной терке, а куриное мясо разобрать руками на волокна.

Все ингредиенты смешать в глубокой миске, добавить соль и перец.

Далее необходимо сделать заправку. Для этого в отдельную емкость выдавить сок половины лимона, добавить соль и молотый черный перец по вкусу, влить растительное масло и перемешать.

Получившуюся заправку вылить в салат и все хорошо перемешать. Салат можно подавать на стол сразу, а можно на некоторое время отправить его в холодильник.

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