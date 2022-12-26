"Желтые розы": рецепт изумительного салата с рыбой к новогоднему столу

Приготовление салата не займет много времени, а необычный декор порадует гостей и домочадцев.

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До Нового года остаются считанные дни, и многие хозяйки уже составили меню на праздник. Предлагаем дополнить его красивым и вкусным салатом "Желтые розы" из блога "В меню". Красивый и вкусный, с рыбой и рисом, он станет украшением любого стола.

Салат "Желтые розы"

Ингредиенты:

Сайра в масле – 1 банка;

Яйца – 6 шт;

Отварной рис – 1,5 стак;

Лук – 1 головка;

Соль по вкусу;

Майонез для заправки;

Зеленый лук для украшения.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить яичные блинчики, использовав три яйца. Взять одно сырое яйцо, взбить, немного подсолив. Жарить на сковороде тонкий блинчик. То же сделать еще с двумя яйцами, чтобы получилось в результате три тонких яичных блина.

Оставшиеся три яйца отварить вкрутую, остудить в холодной воде и натереть на крупной терке.

Лук нарезать мелкими кубиками и переложить в миску, залить кипятком на пару минут, чтобы из него ушла горечь. Затем горячую воду слить и залить холодной. В конце всю воду слить, а лук выложить на бумажное полотенце и обсушить.

Консервы открыть, сайру выложить в глубокую миску и размять вилкой. Добавить к рыбе лук, все хорошо перемешать.

На дно салатника поместить половину риса, отваренного в подсоленной воде до готовности. Для варки лучше брать продолговатый рис, он получается более расссыпчатым. Сверху покрыть майонезом.

Далее выложить половину отваренных яиц, натертых на крупной терке.

Следующим слоем будет половина рыбы с луком.

Затем – опять слой риса и повторить яичный слой. Промазать майонезом и выложить оставшуюся рыбу с луком. Верх тоже смазать майонезом.

Яичные блинчики смазать майонезом, скрутить трубочкой. Нарезать готовые блинные рулеты шириной 1,5-2 сантиметра и выложить поверх салата. По краям украсить зеленым луком.

Напомним, как приготовить вкусный и красивый салат "Граф".