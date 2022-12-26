"Жовті троянди": рецепт дивовижного салату з рибою до новорічного столу

Приготування салату не займе багато часу, а незвичайний декор порадує гостей і домочадців.

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До Нового року залишаються лічені дні, і багато господарок уже склали меню на свято. Пропонуємо доповнити його красивим і смачним салатом "Жовті троянди" з блогу "В меню". Гарний і смачний, із рибою та рисом, він стане окрасою будь-якого столу.

Салат "Жовті троянди"

Інгредієнти:

Сайра в олії — 1 банка;

Яйця — 6 шт;

Відварений рис — 1,5 скл.;

Цибуля — 1 головка;

Сіль до смаку;

Майонез для заправки;

Зелена цибуля для прикрашання.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати млинці з яєчні, використавши три яйця. Взяти одне сире яйце, збити, трохи підсолити. Смажити на сковороді тонкий млинець. Те саме зробити ще з двома яйцями, щоб вийшло в результаті три тонкі яєчні млинці.

Три яйця, що залишилися, відварити круто, остудити в холодній воді й натерти на великій тертці.

Цибулю нарізати дрібними кубиками та перекласти в миску, залити окропом на кілька хвилин, щоб із неї пішла гіркота. Потім гарячу воду злити й залити холодною. Наприкінці всю воду злити, а цибулю викласти на паперовий рушник і обсушити.

Консерви відкрити, сайру викласти в глибоку миску та розім'яти виделкою. Додати до риби цибулю, все добре перемішати.

На дно салатника помістити половину рису, відвареного в підсоленій воді до готовності. Для варіння краще брати довгий рис, він виходить розсипчастішим. Зверху покрити майонезом.

Далі викласти половину відварених яєць, натертих на великій тертці.

Наступним шаром буде половина риби з цибулею.

Потім знову шар рису та повторити яєчний шар. Промазати майонезом і викласти рибу, що залишилася, з цибулею. Верх теж змастити майонезом.

Яєчні млинці змастити майонезом, скрутити трубочкою. Нарізати готові млинцеві рулети шириною 1,5-2 сантиметри та викласти поверх салату. По краях прикрасити зеленою цибулею.

Нагадаємо, як приготувати смачний і красивий салат "Граф".