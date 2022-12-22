Якщо набридли "Шуба" й "Олів'є": рецепт салату "Граф" для різдвяного столу

Салат виходить дуже поживним, а чорнослив надає йому цікавої кислинки.

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Якщо не знаєте, чим порадувати рідних і гостей під час свят, рекомендуємо приготувати дуже смачний і поживний салат "Граф" за рецептом із блогу "У меню". Він ідеально підійде для тих, кому набридли "Оселедець під шубою" та інші традиційні страви, якими щедро пригощають на Різдво та Новий рік.

Салат "Граф"

Інгредієнти:

Відварене м'ясо (телятина або куряча грудка) — 300 г;

Картопля середнього розміру — 2 шт.;

Цибуля — 1 шт;

Невеликий буряк;

Морква — 1 шт.;

Часник — 1 зубчик;

Курячі яйця — 3 шт;

Чорнослив — 120 гр (можна замінити солоними грибами чи огірками);

Волоські горіхи —50 гр;

Зелений горошок — 2-3 ст. л;

Майонез.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно відварити картоплю, буряк і моркву. Яйця зварити круто. Курку чи яловичину відварити в підсоленій воді зі спеціями.

Цибулю дрібно нарізати й замаринувати, заливши сумішшю зі склянки води й половини склянки оцту (9%). Туди ж додати столову ложку цукру та половину чайної ложки солі, все перемішати й відставити, щоб цибуля маринувалась.

М'ясо нарізати невеликими шматочками, чорнослив і волоські горіхи теж порізати дрібно.

На плоске блюдо встановити кулінарне кільце для салатів. Можна використовувати бічну частину роз'ємної форми для випікання. Змастити внутрішню частину кільця олією це для того, щоб простіше було зняти його вже з готового салату. Можна також закрити стінки кільця харчовою плівкою, що полегшить процес зняття його з готового салату.

Першим шаром викласти м'ясо, добре утрамбувати за допомогою ложки, особливо краю, змастити шаром майонезу. Далі на великій тертці натерти картоплю. Найкраще всі овочі натирати прямо на блюдо. У такому випадку салат вийде пишним і повітрянішим. Промазати шар картоплі майонезом.

Наступним шаром викласти мариновану цибулю, а на неї — натертий на тертці буряк. Змастити верх майонезом із доданим до нього часником, пропущеним через прес.

Наступний шар — чорнослив разом із горіхами, який теж покрити майонезом, потім — зелений горошок.

Далі натерти моркву, потім шар натертих на великій тертці яєчних білків і майонез. Верх салату посипати тертим на дрібній тертці жовтком.

Салат можна поставити ненадовго в холодильник, щоб він просочився. Перед подачею зняти кільце.

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