Если надоели "шуба" и "Оливье": рецепт салата "Граф" для рождественского стола

Салат получается очень сытным, а чернослив придает ему интересную кислинку.

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Если не знаете, чем порадовать родных и гостей во время праздников, рекомендуем приготовить очень вкусный и сытный салат "Граф" по рецепту из блога "В меню". Он идеально подойдет для тех, кому надоели "Сельдь под шубой" и другие традиционные блюда, которіми щедро угощают на Рождество и Новый год..

Салат "Граф"

Ингредиенты:

Отварное мясо (телятина или куриная грудка) – 300 гр;

Картофель среднего размера – 2 шт;

Репчатый лук – 1 шт;

Небольшая свекла;

Морковь – 1 шт;

Чеснок – 1 зубчик;

Куриные яйца – 3 шт;

Чернослив – 120 гр (можно заменить солеными грибами или огурцами);

Грецкие орехи – 50 гр;

Зеленый горошек – 2-3 ст. л;

Майонез.

Способ приготовления:

Сначала необходимо отварить картофель, свеклу и морковь. Яйца сварить вкрутую. Курицу или говядину отварить в подсоленной воде со специями.

Лук мелко нарезать и замариновать, залив смесью из стакана воды и половины стакана уксуса (9%). Туда же добавить столовую ложку сахара и половину чайной ложки соли, все перемешать и отставить, чтобы лук мариновался.

Мясо нарезать небольшими кусочками, чернослив и грецкие орехи тоже порезать мелко.

На плоское блюдо установить кулинарное кольцо для салатов. Можно использовать боковую часть разъемной формы для выпечки. Смазать внутреннею часть кольца растительным маслом это для того, чтобы проще было снять его уже с готового салата. Можно также закрыть стенки кольца пищевой пленкой, что тоже облегчит процесс снятия его с готового салата.

Первым слоем выложить мясо, хорошо утрамбовать его при помощи ложки, особенно края, смазать слоем майонеза. Далее на крупной терке натереть картофель. Лучше все овощи натирать прямо на блюдо. В таком случае салат получится пышным и более воздушным. Промазать слой картофеля майонезом.

Следующим слоем выложить маринованный лук, а на него – натертую на терке свеклу. Смазать верх майонезом с добавленным в него чесноком, пропущенным через пресс.

Следующий слой – чернослив вместе с орехами, который тоже покрыть майонезом, затем – зеленый горошек.

Далее натереть морковь, затем – слой натертых на крупной терке яичных белков и майонез. Верх салата посыпать тертым на мелкой терке желтком.

Салат можно поставить ненадолго в холодильник, чтобы он пропитался. Перед подачей снять кольцо.

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