Яркий и вкусный салат "Валерия": новый микс привычных продуктов

Этот салат украсит стол и поднимет настроение необычным вкусом. Он не требует много времени для приготовления.

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Если на кухне осталось немного моркови по-корейски и крабовых палочек, не нужно гадать, что с ними делать. Предлагаем приготовить яркий и очень вкусный салат "Валерия", который поможет не только использовать упомянутые продукты, но и порадует домочадцев. Более того, ввиду его быстрого приготовления он может стать достойным угощением, когда внезапно нагрянули гости.

Салат "Валерия"

Ингредиенты:

Морковь по-корейски – 200 гр;

Консервированная кукуруза – 1 банка;

Вареные яйца – 4 шт;

Крабовые палочки – 200 гр;

Чеснок – по желанию;

Соль и зелень – по вкусу.

Майонез или сметана для заправки.

Морковь по-корейски для салата можно купить в магазине, а можно приготовить и дома по известному рецепту.

Способ приготовления:

Крабовые палочки нарезать небольшими кубиками и сложить в глубокую миску. Туда же отправить очищенные и мелко нарезанные кубиками яйца. Из кукурузы слить жидкость и добавить в салат вместе с морковью по-корейски и мелко нарезанным зеленым луком и чесноком, порезанным или пропущенным через пресс. Все хорошо перемешать, посолить и заправить. При желании салат при подаче можно украсить веточками петрушки или укропа.

Напомним, как приготовить салат "Оливье" с новым вкусом, а также какая последовательность слоев в очень популярном салате "Сельдь под шубой".