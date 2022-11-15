Морковь по-корейски: как правильно приготовить знаменитое блюдо

Чтобы блюдо получилось сочным и в меру острым, необходимо правильно скомпонировать ингредиенты.

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Морковь по-корейски – одна из самых популярных острых закусок на любом праздничном столе. Ее особенностью является способ нарезки (длинная тонкая соломка), а также сочетание специй и растительного масла с уксусом. Для приготовления идеального салата необходимо в точности придерживаться пропорций закладки ингредиентов. Каких именно, рассказали в блоге "Ваш кулинар".

Своим названием блюдо обязано корейцам. Блюдо придумали корейские эмигранты, которые не нашли на прилавках советских магазинов ничего похожего на национальное кимчхи, а также пекинской капусты для его приготовления. Заменить нетипичное для средней полосы растение было решено морковью.

Морковь по-корейски

Ингредиенты:

Сырая морковь – 500 гр;

Чеснок – 3 зубчика;

Подсолнечное масло – 50 мл;

Уксус (6%) – 25 мл;

Соль – 1 ч. л;

Сахар – 1 ст. л;

Молотый кориандр – 1 ч. л;

Паприка, куркума, молодой черный перец – по 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Натереть морковь на специальной терке, чтобы получились длинные тонкие полоски. Приправить ее специями, добавить соль, сахар, мелко нарезанный чеснок. Залить все закипевшим растительным маслом и тщательно перемешать. После этого добавить уксус, снова перемешать.

Переложить в тару для хранения и отправить в холодильник на 8–12 часов, чтобы морковь впитала в себя специи.

Напомним, как приготовить салат "Венеция", а также какие ингредиенты нужны для классического греческого салата.