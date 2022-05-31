Как в ресторане: рецепт классического греческого салата от Евгения Клопотенко

Традиционный греческий салат состоит всего из семи ингредиентов.

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Греческий салат – одно из самых вкусных, питательных и в то же время не вредящих фигуре блюд, которое отличается еще и красивым внешним видом, благодаря ингредиентам. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить греческий салат, который по вкусу не уступит позициям в меню ресторана.

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Классический рецепт включает в себя семь ингредиентов: огурцы, помидоры, сладкий зеленый перец, красный лук, оливки, оливковое масло и кусок сыра фета, который выкладивается на готовый салат целиком, если подают его порционно. В случае, если салат готовится в одной емкости, то сыр нарезается кубиками.

Для приготовления салата лучше брать огурцы без крупных семян. Чистить огурцы от кожуры или нет – по желанию. Однако рекомендуется покупные огурцы все же хорошо помыть и почистить, а вот домашние молодые огурцы можно резать с кожурой.

Что касается томатов, то в идеале лучше брать черри либо же помидоры мясистых сортов, чтобы они не были слишком водянистыми.

Оливки используют как черные, так и зеленые, но без косточек. Для того, чтобы в точночти повторить классический вкус салата, лучше всего взять оливки Каламата. Они имеют характерную миндальную форму и мясистую середину, продаются в больших супермаркетах.

Идеальной заправкой для греческого салата станет оливковое масло Extra Virgin высокого качества. Также нужно брать настоящий сыр фета, сделанный из овечьего молока, иногда с добавлением козьего.

Такой салат идеально подходит к мясным и рыбным блюдам.

Ингредиенты:

Помидоры – 2 больших или 200 гр. черри;

Огурцы – 1 большой;

Сладкий перец – 1 шт;

Красный лук – ½ шт;

Оливки без косточек – 50 гр;

Сыр фета – 200 гр;

Орегано – 1-2 ч. л;

Оливковое масло Extra Virgin –3-4 ст. л;

Соль по вкусу.

Способ приготовления:

В глубокую миску нарезать все овощи. Черри можно разрезать пополам, если же в наличии обычные помидоры, то необходимо вырезать плодоножку и порезать их кубиками.

Огурец помыть, разрезать пополам и нарезать полукольцами толщиной в полсантиметра. Чистить его от кожуры или нет – решать тому, кто готовит. Переложить в миску к томатам.

Сладкий перец помыть, разрезать пополам, удалить плодоножку и семена, затем нарезать кубиком примерно такого размера, как и томаты, если использовали обычные, а не черри. В традиционном рецепте греческого салата используется зеленый сладкий перец, но можно заменить его красным, оранжевым или желтым.

Половину красной луковицы порезать полукольцами или перьями и добавить к остальным ингредиентам.

Далее идет фета. Если салат готовится порционно, то кусок сыра кладется на тарелку, если же в общей посуде, то режется крупными кубиками и добавляется последним.

Ко всем овощам добавить 50 г оливок без косточек, посыпать салат 1-2 ч. л. сухого орегано и заправить оливковым маслом. Аккуратно перемешать все, используя две ложки и следя, чтобы сыр сохранил форму.

Последний штрих – добавить соли. Не стоит забывать, что фета соленая, потому лучше пробовать салат на соль, чтобы не переусердствовать.

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