Як у ресторані: рецепт класичного грецького салату від Євгена Клопотенка

Традиційний грецький салат складається із семи інгредієнтів.

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Грецький салат — одна з найсмачніших, поживних і водночас корисних страв, що не шкодять фігурі, яка відрізняється ще й красивим зовнішнім виглядом, завдяки інгредієнтам. Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати грецький салат, який до смаку не поступиться позиціям у меню ресторану.

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Класичний рецепт враховує сім інгредієнтів: огірки, помідори, солодкий зелений перець, червона цибуля, оливки, оливкова олія і шматок сиру фета, який викладається на готовий салат цілком, якщо подають його порційно. Якщо салат готується в одній ємності, то сир нарізається кубиками.

Для приготування салату краще брати огірки без великого насіння. Чистити огірки від шкірки чи ні — за бажанням. Однак рекомендується покупні огірки все ж таки добре помити і почистити, а ось домашні молоді огірки можна різати зі шкіркою.

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Що стосується томатів, то в ідеалі краще брати чері або помідори м'ясистих сортів, щоб вони не були дуже рідкими.

Оливки використовують як чорні, і зелені, але без кісточок. Для того, щоб точно повторити класичний смак салату, найкраще взяти оливки Каламата. Вони мають характерну мигдальну форму та м'ясисту середину, продаються у великих супермаркетах.

Ідеальною заправкою для грецького салату стане оливкова олія Extra Virgin високої якості. Також потрібно брати справжній сир фета, виготовлений з овечого молока, іноді з додаванням козиного.

Такий салат ідеально підходить до м'ясних і рибних страв.

Інгредієнти:

помідори — 2 великі або 200 г. чері;

огірки — 1 великий;

солодкий перець — 1 шт.;

червона цибуля — ½ шт.;

оливки без кісточок — 50 г;

сир фета — 200 г;

орегано — 1-2 ч. л.;

оливкова олія Extra Virgin — 3-4 ст. л;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

У глибоку миску нарізати усі овочі. Чері можна розрізати навпіл, якщо ж є звичайні помідори, то необхідно вирізати плодоніжку і порізати їх кубиками.

Огірок помити, розрізати навпіл і нарізати півкільцями товщиною півсантиметра. Чистити його від шкірки чи ні — вирішувати тому, хто готує. Перекласти в миску до томатів.

Солодкий перець помити, розрізати навпіл, видалити плодоніжку та насіння, потім нарізати кубиком приблизно такого ж розміру, як і томати, якщо використовували звичайні, а не чері. У традиційному рецепті грецького салату використовують зелений солодкий перець, але можна замінити його червоним, помаранчевим або жовтим.

Половину червоної цибулини нарізати півкільцями або пір'ям і додати до інших інгредієнтів.

Далі йде фета. Якщо салат готується порційно, то шматок сиру кладеться на тарілку, якщо в загальному посуді, то ріжеться великими кубиками і додається останнім.

До всіх овочів додати 50 г оливок без кісточок, посипати салат 1-2 ч. л. сухого орегано та заправити оливковою олією. Обережно перемішати все, використовуючи дві ложки та стежачи, щоб сир зберіг форму.

Останній штрих — додати солі. Не варто забувати, що фета солона, тому краще пробувати салат на сіль, щоб не перестаратися.

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