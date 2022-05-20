Найкращий додаток: рецепт смачної маринованої цибулі від Євгена Клопотенка

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Маринована цибуля — найкращий додаток до оселедця, консервованих грибів, смаженого м'яса, овочів у лаваші та до овочевих салатів. Вона надає кислинку, гостроту і свіжість, однак не забирає на себе весь смак, за що й користується заслуженою популярністю вже багато років. Український кухар Євген Клопотенко поділився рецептом ідеальної маринованої цибулі та розкрив секрети її приготування.

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Клопотенко радить, маринуючи цибулю та інші овочі, використовувати формулу "1:2:3": на одну частину солі та цукру брати дві частини оцту та три частини води. За дотримання цих пропорцій можна маринувати абсолютно все.

Для насиченішого смаку краще використовувати оцет, виготовлений методом природної ферментації, кислотність якого близька до 6%. Це може бути яблучний, виноградний, рисовий або сливовий оцет.

Маринована цибуля

Складові:

1 велика червона цибулина;

50 г цукру;

50 г солі;

100 г оцту;

150 мл теплої води;

2 горошини духмяного перцю;

1 бутон гвоздики.

Спосіб приготування:

Цибулину очистити й нарізати тонкими півкільцями. Після цього в сотейник або каструлю необхідно налити 150 мл теплої води та розчинити в ній сіль, цукор та оцет, дати суміші охолонути.

Кільця цибулі залити маринадом, додати спеції. Найкраще використовувати гвоздику та духмяний перець, але можна брати й лавровий лист або куркуму, якщо маринуєте білу цибулю. Куркума надасть їй красивого золотистого кольору

Після того, як всі інгредієнти додані, слід залишити цибулю маринуватися щонайменше на годину, а краще — на три. Після цього маринад слід злити. Готову цибулю можна додавати до страв.

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