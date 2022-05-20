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Лучшая добавка: рецепт вкусного маринованного лука от Евгения Клопотенко

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маринованный лук
Фото: Instagram/Евгений Клопотенко

Маринованный лук – лучшая добавка к сельди, консервированным грибам, жареному мясу, овощам в лаваше и к овощным салатам. Он придает кислинку, остроту и свежесть, однако не забирает на себя весь вкус, за что и пользуется заслуженной популярностью уже очень много лет. Украинский повар Евгений Клопотенко поделился рецептом идеального маринованного лука и раскрыл секреты его приготовления.

Клопотенко советует, маринуя лук и другие овощи, использовать формулу "1:2:3": на одну часть соли и сахара брать две части уксуса и три части воды. При соблюдении этих пропорций можно мариновать абсолютно все.

Для более насыщенного вкуса лучше всего использовать уксус, изготовленный методом естественной ферментации, кислотность которого близка к 6%. Это может быть яблочный, виноградный, рисовый или сливовый уксус.

Маринованный лук

Ингредиенты:

  • 1 большая красная луковица;
  • 50 г сахара;
  • 50 г соли;
  • 100 г уксуса;
  • 150 мл теплой воды;
  • 2 горошины душистого перца;
  • 1 бутон гвоздики.

Способ приготовления:

Луковицу очистить и нарезать тонкими полукольцами. После этого в сотейник или кастрюлю необходимо налить 150 мл теплой воды и растворить в ней соль, сахар и уксус, дать смеси остыть.

Кольца лука залить маринадом, добавить специи. Лучше всего использовать гвоздику и душистый перец, но можно брать и лавровый лист или куркуму, если маринуется белый лук. Куркума придаст ему красивый золотистый цвет

После того, как все ингредиенты добавлены, следует оставить лук мариноваться минимум на час, а лучше – на три часа. После этого маринад следует слить. Готовый лук можно добавлять в блюда.

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