Идеальная закуска к мясу и рыбе: рецепт маринованной капусты от Евгения Клопотенко

На приготовление этой универсальной закуски уйдет всего полчаса.

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Маринованная капуста со свеклой – идеальное дополнение к мясным и рыбным блюдам, изюминка в винигрете, бургерах и бутербродах. Как приготовить просто и быстро эту вкусную и красивую закуску, рассказал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Прежде, чем приступить к приготовлению маринованной капусты, необходимо выбрать главный ингредиент. Лучше всего брать зрелую белокочанную капусту, поскольку, утверждает Клопотенко, она самая сочная. При этом верхние зеленые листочки, которые тонкие и мягкие, лучше снять, потому что они не получатся хрустящими. То есть молодая капуста для этого блюда – не вариант.

Что касается свеклы, то лучше взять салатную, поскольку она более сладкая, а также придаст капусте насыщенный розовый оттенок. Чтобы она была ароматнее, лучше запечь ее в духовке, хотя можно использовать и сырую. Дополнительную сладость капусте обеспечит морковь.

Маринованная капуста со свеклой

Ингредиенты:

Капуста – 1 головка;

Свекла (запеченная) – 1 шт;

Чеснок – 5 зубчиков;

Подсолнечное масло – 3 ст. л.

Для маринада:

Вода – 1 литр;

Сахар – 4 ст. л;

Столовый уксус 9% – 100 мл;

Черный перец – 6 горошин;

Лавровый лист – 3 шт;

Соль – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Для начала нужно запечь свеклу. Для этого необходимо включить духовку на 180 градусов. Свеклу хорошо помыть, обсушить бумажным полотенцем, проткнуть в нескольких местах вилкой, завернуть в фольгу и отправить запекаться на час. Если овощ большой, то время запекания может составить полтора-два часа. После того, как свекла будет готова, дать ей остыть.

Остывшую свеклу нарезать соломкой, а чеснок очистить и подавить тыльной стороной ножа. Капусту нарезать квадратными кусочками со стороной размером примерно 3х4 см, чтобы было похожо на лепестки.

Затем нследует приготовить маринад. Для этого в небольшую кастрюлю налить литр воды, добавить сахар, соль, черный перец и лавровые листья, довести до кипения, после чего влить туда уксус. Готовый маринад немного остудить.

В трехлитровую банку выложить послойно лепестки капусты, чередуя их со свеклой, туда же добавить измельченный чеснок. Залить содержимое теплым маринадом, добавить подсолнечное масло и закрыть крышкой. Масло нужно для того, чтобы образовалась пленка, защищающая капусту от плесени и бактерий.

Банку с капустой поставить в темное и сухое место на 3-5 дней, после чего готовый продукт можно использовать. Затем капусту необходимо поставить в холодильник или погреб для более длительного хранения.

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