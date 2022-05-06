Быстро и вкусно: рецепт ленивых голубцов от Евгения Клопотенко

Блюдо готовится меньше часа, но по вкусу не уступает традиционному, на которое уходит несколько часов.

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Голубцы – сытное и вкусное украинское блюдо, которое любят как взрослые, так и дети. Единственное, что смущает хозяек, – это то, что на его приготовление уходит не один час. Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко представил рецепт голубцов, который поможет существенно сократить время готовки без потери качества и вкуса блюда.

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Прежде, чем готовить ленивые голубцы, шеф-повар советует брать белокочанную капусту любого размера, поскольку в этом варианте рецепта начинку не придется заворачивать в листья. По его словам, вполне будет достаточно половины небольшой головки.

Стоит учитывать сорт капусты, поскольку от этого зависит время тушения. Если капуста молодая, то блюдо готовится очень быстро. А вот если это поздний (зимний) сорт, то и длительность готовки вырастает.

Ленивые голубцы

Ингредиенты:

Рис – 125 гр;

Вода – 250 гр;

Луковица – 1 шт;

Морковь – 1 шт;

Сливочное масло – 50-70 гр;

Белокочанная капуста – ½ кочана (маленький)

Фарш говяжий или ассорти – 500 гр;

Кориандр молотый – ½ ч. л;

Томаты в собственном соку – 400 гр;

Сметана – 200 гр;

Подсолнечное масло – 2-3 ст. л;

Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

В первую очередь не обходимо подготовить рис. Для этого 125 гр крупы промыть холодной водой в соотношении 1 к 2. Слегка подсолить и варить 5 минут под закрытой крышкой, затем снять с огня и ставить на 15 минут, чтобы рис "дошел".

Фарш на голубцы можно купить как готовый, так и сделать дома из мяса одного или нескольких видов, перемолов его на мясорубке.

Луковицу нарезать мелкими кубиками, а морковку натереть на крупной терке, половину капусты нарезать мелко ножом. Растопить 50-70 гр сливочного масла на сковороде и припустить лук до мягкости и прозрачности. Добавить в сковороду морковь и потушить 3 минуты. Ввести нашинкованную капусту и потушить все вместе до мягкости капусты в течение 5-7 минут. Это обеспечит голубцам нежность и сочность. Посолить и поперчить по вкусу.

В большой посудине смешать остывший рис, фарш и зажарку, добавить в смесь ½ ч. л. молотого кориандра. Дальше все необходимо тщательно перемешать и сформировать небольшие ленивые голубцы в форме продолговатых котлет или другой конфигурации.

Керамическую форму для запекания смазать 2-3 ст. л. подсолнечного масла и выложить ленивые голубцы в один слой. При этом необходимо крепко прижимать их один к другому, потому что голубцы будут ужариваться и расстояние между ними значительно увеличится.

Для соуса нужно предварительно смешать нарезанные томаты в собственном соку (400 г) и 200 г сметаны. Добавить соль и перец, хорошо перемешать. Полученной смесью залить форму с ленивыми голубцами и запекать в духовке при 180 градусах в течение 45-50 минут.

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