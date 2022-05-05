Вкусно, красиво, полезно: салат для худеющих от Евгения Клопотенко

Такой салат придется по вкусу тем, кто сидит на диете, поскольку насыщает организм необходимыми микроэлементами и витаминами.

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Свекла – один из самых полезных продуктов, вкус которого всем знаком с детства. Немало людей скептически относятся к этому овощу. Однако при правильном приготовлении и удачном миксе ингредиентов он может стать настоящей изюминкой любого блюда. Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает рецепт салата со свеклой, который не только утолит голод, но и станет отличным решением для тех, кто соблюдает диету. Дело в том, что свекла богата витаминами и минералами, но при этом содержит мало калорий и жиров. Кроме того, в ней немало марганца, фолата и меди, а также она является источником клетчатки, незаменимой для здорового пищеварения.

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Прежде, чем приступить к приготовлению салата, необходимо подготовить свеклу. Ее необходимо хорошо помыть и запечь в фольге на протяжении часа-полтора, в зависимости от размера, а затем остудить. Впоследствии при нарезании кожуру с нее очищать не надо, чтобы сберечь полезные свойства.

Салат с запеченной свеклой и курагой

Ингредиенты:

2 запеченных свеклы;

75 гр. кураги;

2 ст. л. натурального йогурта;

10 веточек петрушки;

50 гр. грецких орехов;

2 ст. л. семян тыквы;

Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Запеченную и остывшую свеклу порезать произвольными кусочками. Помыть 10 веточек петрушки, отделить листья и порубить. Нарезать полосками 75 г кураги, а 50 г грецких орехов измельчить ножом.

В миску выложить порезанную свеклу, измельченную зелень, курагу и орехи. Добавить 2 ст. л. семян тыквы. Чтобы объединить все ингредиенты салата, добавить для заправки 2 ст. л. натурального йогурта. Посолить и поперчить салат по вкусу, перемешать и можно подавать к столу.

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