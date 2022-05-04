Вареники с творогом и гречкой. Необычный рецепт украинского блюда от Евгения Клопотенко

Украинская кухня славится своим разнообразием и богатством.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинский ресторатор Евгений Клопотенко предлагает обратить внимание на рецепт исторически украинских блюд и попытаться приготовить их дома. Даже самые простые блюда, как вареники, могут быть разнообразными, если добавить к ним новый ингредиент или изменить способ приготовления.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В начинку нового рецепта, который Евгений Клопотенко нашел во время одной из поездок по Украине, входит кисломолочный сыр и гречка, а соус делается из меда и сливочного масла.

Ингредиенты

Для теста:

300 г муки

200 мл термостатного кефира 2,5% жирности

½ ст. л. сахара

½ ч. л. соли

Для начинки:

330 г кисломолочного творога 9%

100 г гречки

2 ст. л. сахара

50 г сливочного масла 82%

2 ст. л. меда

Для начала нужно запарить гречку. К 100 г каши добавляется кипяток в соотношении 1:2. Добавляем щепотку соли (напоминаем, что соль следует добавлять абсолютно в любое блюдо, даже сладкое), перемешиваем и оставляем на 15-20 минут.

[ + – ] Необычный рецепт вареников от Евгения Клопотенко

Впоследствии берем 300 г муки, к нему добавляем пол столовой ложки сахара и пол чайной ложки соли. В это содержание вливаем 200 мл термостатного кефира с 2,5% жирности. Все это перемешиваем ложкой, затем замешиваем эластичное тесто. Оставляем его на 20 мин.

Для начинки смешиваем запаренную гречку и 330 г творога (+2 столовые ложки сахара).

Раскатываем тесто в пласт толщиной 2 мм на подпыленной мукой поверхности. С помощью круглого стакана делаем формы для будущих вареников и начинаем наполнять готовой начинкой.

Слепленные вареники вбрасываем в кипящую воду и ждем еще две минуты после того, как они всплывут на поверхность.

В это время на сковороде растапливаем 50 г сливочного масла и добавляем 2 столовых ложки меда. Эту смесь прогреваем 1 минуту.

Готовые вареники выкладываем на тарелку и поливаем сверху смесью сливочного масла с медом.

Напомним, как быстро и вкусно приготовить кексы в домашних условиях.