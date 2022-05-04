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Вареники с творогом и гречкой. Необычный рецепт украинского блюда от Евгения Клопотенко

Виктория Сытняк
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Фото: Євген Клопотенко

Украинская кухня славится своим разнообразием и богатством.

Украинский ресторатор Евгений Клопотенко предлагает обратить внимание на рецепт исторически украинских блюд и попытаться приготовить их дома. Даже самые простые блюда, как вареники, могут быть разнообразными, если добавить к ним новый ингредиент или изменить способ приготовления.

В начинку нового рецепта, который Евгений Клопотенко нашел во время одной из поездок по Украине, входит кисломолочный сыр и гречка, а соус делается из меда и сливочного масла.

Ингредиенты

Для теста:

  • 300 г муки
  • 200 мл термостатного кефира 2,5% жирности
  • ½ ст. л. сахара
  • ½ ч. л. соли

Для начинки:

  • 330 г кисломолочного творога 9%
  • 100 г гречки
  • 2 ст. л. сахара
  • 50 г сливочного масла 82%
  • 2 ст. л. меда

Для начала нужно запарить гречку. К 100 г каши добавляется кипяток в соотношении 1:2. Добавляем щепотку соли (напоминаем, что соль следует добавлять абсолютно в любое блюдо, даже сладкое), перемешиваем и оставляем на 15-20 минут.

Необычный рецепт вареников от Евгения Клопотенко

Впоследствии берем 300 г муки, к нему добавляем пол столовой ложки сахара и пол чайной ложки соли. В это содержание вливаем 200 мл термостатного кефира с 2,5% жирности. Все это перемешиваем ложкой, затем замешиваем эластичное тесто. Оставляем его на 20 мин.

Для начинки смешиваем запаренную гречку и 330 г творога (+2 столовые ложки сахара).

Раскатываем тесто в пласт толщиной 2 мм на подпыленной мукой поверхности. С помощью круглого стакана делаем формы для будущих вареников и начинаем наполнять готовой начинкой.

Слепленные вареники вбрасываем в кипящую воду и ждем еще две минуты после того, как они всплывут на поверхность.

В это время на сковороде растапливаем 50 г сливочного масла и добавляем 2 столовых ложки меда. Эту смесь прогреваем 1 минуту.

Готовые вареники выкладываем на тарелку и поливаем сверху смесью сливочного масла с медом.

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