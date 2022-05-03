Кексы на сметане. Простой и вкусный рецепт от Евгения Клопотенко
Украинский ресторатор Евгений Клопотенко рекомендует экспериментировать с тестом.
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Кексы, мафины, капкейки – все эти модные блюда можно приготовить дома, даже не будучи шеф-поваром или ресторатором.
"Если у вас есть мука, яйца и сметана, то сделайте кексы. Потому что кексы — это о чем-то милом и теплом…. Зачем вам сейчас еще тратить силы на то, чтобы еду придумывать, когда все рецепты уже есть", — отмечает ресторатор Евгений Клопотенко.
Для того чтобы приготовить кексы дома, не нужно быть шеф-поваром, стоит только найти такие ингредиенты:
- 360 г муки
- 10 г разрыхлителя
- 3 шт. яйца
- 200 г сахара
- 10 г сахара ванильного
- 1 стакан сметаны (примерно 250 г)
- 1 шт. апельсина (цедра и сок)
- по вкусу сок лимона
- 1 стакан сахарной пудры
- 1 щепотка соли
Для начала сахар растирают (или взбивают) с яйцами и ванильным сахаром. На этом этапе также добавляется щепотка соли. Кстати, соль следует добавлять абсолютно в каждое блюдо, ведь она подчеркивает все остальные вкусы.
Хорошо размешиваем все добавленные ингредиенты и добавляем сметану. От нее будет более рыхлая структура выпечки.
Натираем к содержимому апельсиновую цедру.
Добавляем муку и разрыхлитель. Все это хорошо перемешиваем.
После этого заливаем две третьи формы для выпечки кексов и отправляем их в духовку, которая уже разогрета на 180 градусов, на 20-25 минут.
Пока кексы выпекаются, делаем глазурь: берём половинку апельсина и выжимаем его сок в сахарную пудру. Это базовый способ приготовления глазури, его можно использовать и при выпекании куличей на Пасху.
Проверить кексы на готовность можно с помощью зубочистки или просто рукой. Они должны быть упругими, а внутри не должно быть сырого теста.
Покрываем кексы сахарной глазурью и теперь они готовы к употреблению.
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