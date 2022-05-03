Кексы на сметане. Простой и вкусный рецепт от Евгения Клопотенко

Украинский ресторатор Евгений Клопотенко рекомендует экспериментировать с тестом.

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Кексы, мафины, капкейки – все эти модные блюда можно приготовить дома, даже не будучи шеф-поваром или ресторатором.

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"Если у вас есть мука, яйца и сметана, то сделайте кексы. Потому что кексы — это о чем-то милом и теплом…. Зачем вам сейчас еще тратить силы на то, чтобы еду придумывать, когда все рецепты уже есть", — отмечает ресторатор Евгений Клопотенко.

Для того чтобы приготовить кексы дома, не нужно быть шеф-поваром, стоит только найти такие ингредиенты:

360 г муки

10 г разрыхлителя

3 шт. яйца

200 г сахара

10 г сахара ванильного

1 стакан сметаны (примерно 250 г)

1 шт. апельсина (цедра и сок)

по вкусу сок лимона

1 стакан сахарной пудры

1 щепотка соли

Для начала сахар растирают (или взбивают) с яйцами и ванильным сахаром. На этом этапе также добавляется щепотка соли. Кстати, соль следует добавлять абсолютно в каждое блюдо, ведь она подчеркивает все остальные вкусы.

Хорошо размешиваем все добавленные ингредиенты и добавляем сметану. От нее будет более рыхлая структура выпечки.

Натираем к содержимому апельсиновую цедру.

Добавляем муку и разрыхлитель. Все это хорошо перемешиваем.

После этого заливаем две третьи формы для выпечки кексов и отправляем их в духовку, которая уже разогрета на 180 градусов, на 20-25 минут.

Пока кексы выпекаются, делаем глазурь: берём половинку апельсина и выжимаем его сок в сахарную пудру. Это базовый способ приготовления глазури, его можно использовать и при выпекании куличей на Пасху.

[ + – ] Рецепт кексов от ресторатора Евгения Клопотенко

Проверить кексы на готовность можно с помощью зубочистки или просто рукой. Они должны быть упругими, а внутри не должно быть сырого теста.

Покрываем кексы сахарной глазурью и теперь они готовы к употреблению.

[ + – ] Рецепт кексов от Евгения Клопотенко

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