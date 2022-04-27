Минимум продуктов. Рецепт самых вкусных куриных ножек от Евгения Клопотенко

Диетическое и питательное куриное мясо, запеченное в сливках, станет украшением любого стола.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Куриные голени – продукт, который пользуется повышенным спросом в любое время года, поскольку из этого мяса можно приготовить множество блюд. Но вкуснее всего куриные голени получаются в запеченном виде после обжарки. Ингредиентов для такого рецепта нужно минимум, а результат получается отличным. Как приготовить идеальные куриные ножки, рассказал известный украинский кулинар Евгений Клопотенко.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Ингредиенты:

Голени куриные – 6 шт;

Лук – 2 головки;

Тимьян – 2 веточки;

Чеснок – 3 зубчика;

Масло – 3 ст.л;

Сливки (33%) – 250 мл;

Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

С голеней снять кожуру и обжарить их на 1 ст. л масла до золотистой корочки со всех сторон без соли и перца. Затем переложить их в форму для запекания и уже там посолить.

Лук порезать средними кубиками. На ту же сковороду, где жарились голени, добавить еще ложку масла и на среднем огне обжарить лук с двумя раздавленными зубчиками чеснока до тех пор, пока лук не станет мягким. В процессе жарки в массу добавить щепотку соли.

Затем все это переложить в форму, где уже сложены голени, равномерно распределить и добавить две веточки тимьяна. Залить все сливками, добавить щепотку соли и перец по вкусу. Запекать все 45 минут при температуре 180 градусов.

Ранее мы писали лучшие рецепты борща от Евгения Клопотенко.