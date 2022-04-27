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Минимум продуктов. Рецепт самых вкусных куриных ножек от Евгения Клопотенко

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куриная ножка
Фото: Getty Images

Диетическое и питательное куриное мясо, запеченное в сливках, станет украшением любого стола.

Куриные голени – продукт, который пользуется повышенным спросом в любое время года, поскольку из этого мяса можно приготовить множество блюд. Но вкуснее всего куриные голени получаются в запеченном виде после обжарки. Ингредиентов для такого рецепта нужно минимум, а результат получается отличным. Как приготовить идеальные куриные ножки, рассказал известный украинский кулинар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

  • Голени куриные – 6 шт;
  • Лук – 2 головки;
  • Тимьян – 2 веточки;
  • Чеснок – 3 зубчика;
  • Масло – 3 ст.л;
  • Сливки (33%) – 250 мл;
  • Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

С голеней снять кожуру и обжарить их на 1 ст. л масла до золотистой корочки со всех сторон без соли и перца. Затем переложить их в форму для запекания и уже там посолить.

Лук порезать средними кубиками. На ту же сковороду, где жарились голени, добавить еще ложку масла и на среднем огне обжарить лук с двумя раздавленными зубчиками чеснока до тех пор, пока лук не станет мягким. В процессе жарки в массу добавить щепотку соли.

Затем все это переложить в форму, где уже сложены голени, равномерно распределить и добавить две веточки тимьяна. Залить все сливками, добавить щепотку соли и перец по вкусу. Запекать все 45 минут при температуре 180 градусов.

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