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Вареники із сиром і гречкою. Незвичайний рецепт української страви від Євгена Клопотенка

Вікторія Ситняк
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Фото: Євген Клопотенко

Українська кухня славиться своєю різноманітністю і багатством.

Український ресторатор Євген Клопотенко пропонує звернути увагу на рецепт історично українських страв і спробувати їх приготувати самостійно. Навіть найпростіші страви, як-то вареники, можуть бути урізноманітненими, якщо додати до них новий інгредієнт чи змінити спосіб приготування.

У начинку нового рецепту, який Євген Клопотенко знайшов під час однієї з поїздок Україною, входить кисломолочний сир і гречка, а соус робиться з меду та вершкового масла.

Інгредієнти

Для тіста:

  • 300 г борошна;
  • 200 мл термостатного кефіру 2,5% жирності;
  • ½ ст. л. цукру;
  • ½ ч. л. солі.

Для начинки:

  • 330 г кисломолочного сиру 9%;
  • 100 г гречки;
  • 2 ст. л. цукру;
  • 50 г вершкового масла 82%;
  • 2 ст. л. меду.

Для початку потрібно запарити гречку. До 100 г каші додається окріп у співвідношенні 1:2. Додаємо дрібку солі (нагадуємо, що сіль варто додавати абсолютно до будь-якої страви, навіть солодкої), перемішуємо та залишаємо на 15-20 хв.

Незвичайний рецепт вареників від Євгена Клопотенка

Згодом беремо 300 г борошна, до нього додаємо пів столової ложки цукру та пів чайної ложки солі. До цього вмісту вливаємо 200 мл термостатного кефіру з 2,5% жирності. Усе це перемішуємо ложкою, а потім замішуємо еластичне тісто. Залишаємо його на 20 хв.

Для начинки змішуємо запарену гречку та 330 г кисломолочного сиру (+2 столової ложки цукру).

Розкачуємо тісто у пласт завтовшки 2 мм на підпиленій борошном поверхні. За допомогою круглого стакану робимо форми для майбутніх вареників і починаємо наповнювати їх готовою начинкою.

Зліплені вареники вкидаємо в киплячу воду та чекаємо ще дві хвилини після того, як вони спливуть на поверхню.

У цей час на сковорідці розтоплюємо 50 г вершкового масла та додаємо 2 столові ложки меду. Цю суміш прогріваємо 1 хвилину.

Готові вареники викладаємо на тарілку та поливаємо зверху сумішшю вершкового масла з медом.

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