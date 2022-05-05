Смачно, красиво, корисно: салат для тих, хто худне, від Євгена Клопотенка

Такий салат сподобається тим, хто сидить на дієті, оскільки насичує організм необхідними мікроелементами та вітамінами.

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Буряк — один із найкорисніших продуктів, смак якого всім знайомий із дитинства. Чимало людей скептично ставляться до цього овоча. Однак при правильному приготуванні та вдалому міксі інгредієнтів він може стати справжньою родзинкою будь-якої страви. Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує рецепт салату з буряком, який не тільки втамує голод, а й стане відмінним рішенням для тих, хто дотримується дієти. Справа в тому, що буряк багатий на вітаміни та мінерали, але при цьому містить мало калорій і жирів. Крім того, в ньому чимало марганцю, фолату та міді, а також він є джерелом клітковини, незамінної для здорового травлення.

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Перш ніж приступити до приготування салату, необхідно підготувати буряк. Його необхідно добре помити й запекти у фользі протягом години-півтори, залежно від розміру, а потім остудити. Згодом при нарізанні шкірку з нього очищати не треба, щоб зберегти корисні властивості.

Салат із запеченим буряком і курагою

Складові:

2 запечені буряки;

75 гр. кураги;

2 ст. л. натурального йогурту;

10 гілочок петрушки;

50 гр. волоських горіхів;

2 ст. л. насіння гарбуза;

Сіль і перець до смаку.

Спосіб приготування:

Запечений і остиглий буряк порізати довільними шматочками. Помити 10 гілочок петрушки, відокремити листя та порубати. Нарізати смужками 75 г кураги, а 50 г волоських горіхів подрібнити ножем.

У миску викласти порізані буряки, подрібнену зелень, курагу й горіхи. Додати 2 ст. л. насіння гарбуза. Щоб поєднати всі інгредієнти салату, додати для заправки 2 ст. л. натурального йогурту. Посолити та поперчити салат до смаку, перемішати, і можна подавати до столу.

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