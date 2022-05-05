Рецепт соковитої курки на грилі за рецептом Євгенія Клопотенка
Готуємо курячі крильця в апельсиново-медовому маринаді на грилі та соковитий шашлик із курки у маринаді з йогурту.
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Незважаючи на важкі воєнні події останніх місяців, багато українців продовжують жити, збиратися за можливості сім'ями та готувати смачну їжу. Погода останнім часом радує теплом, а отже, саме час випробувати прості рецепти соковитого м'яса на грилі. Пропонуємо приготувати смачні курячі крильця, а також соковитий курячий шашлик у йогурті за рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Курячі крильця на грилі
Для приготування курячих крилець у маринаді нам знадобиться:
- 800 г курячих крил;
- 1 ст. л. гірчиці (у зернах);
- 1 ст. л. меду;
- 1 апельсин;
- за смаком сіль, перець.
Покроковий рецепт:
- Кладемо курячі крильця в миску і додаємо до них мед, гірчицю, сіль до смаку, апельсиновий сік, попередньо розрізавши фрукт на дві половинки, щоб було зручно вичавлювати сік. Перемішуємо.
- Кладемо замариновані крильця на відкритий гриль. Якщо готуєте вдома, запікайте крильця в духовці як гриль.
- Смажимо крильця протягом 20-25 хвилин, перевертаючи їх з одного боку на інший кожні 3 хвилини. Смачного.
Шашлик із курки в маринаді з йогурту
Для шашлику нам знадобиться:
- 800 г курки (філе з грудки або стегна);
- 100 г натурального йогурту;
- 5 г цедри апельсина;
- 1 дрібка перцю чилі (пластівці);
- 2 дрібки паприки (меленої);
- сіль за смаком.
Покроковий рецепт
- Беремо м'ясо з курячих стегон — це найкращий із можливих варіантів, але якщо у вас немає часу відокремлювати м'ясо від кістки, візьміть куряче філе. Миємо, зачищаємо від жиру та плівок, ріжемо невеликими шматочками. Додаємо сіль, перець чилі та паприку.
- Кладемо м'ясо в миску, додаємо йогурт та апельсинову цедру. Залишаємо у прохолодному місці на 10 хвилин.
- Нанизуємо м'ясо на шампури і смажимо на мангалі протягом 5-7 хвилин, постійно перевертаючи.
- Насолоджуємося результатом!
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