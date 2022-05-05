RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Рецепт соковитої курки на грилі за рецептом Євгенія Клопотенка

839
Курка, шашлик, Клопотенко
Фото: Євген Клопотенко | Курячі крильця на грилі за рецептом Євгенія Клопотенка

Готуємо курячі крильця в апельсиново-медовому маринаді на грилі та соковитий шашлик із курки у маринаді з йогурту.

Незважаючи на важкі воєнні події останніх місяців, багато українців продовжують жити, збиратися за можливості сім'ями та готувати смачну їжу. Погода останнім часом радує теплом, а отже, саме час випробувати прості рецепти соковитого м'яса на грилі. Пропонуємо приготувати смачні курячі крильця, а також соковитий курячий шашлик у йогурті за рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Курячі крильця на грилі

Для приготування курячих крилець у маринаді нам знадобиться:

  • 800 г курячих крил;
  • 1 ст. л. гірчиці (у зернах);
  • 1 ст. л. меду;
  • 1 апельсин;
  • за смаком сіль, перець.

Покроковий рецепт:

  • Кладемо курячі крильця в миску і додаємо до них мед, гірчицю, сіль до смаку, апельсиновий сік, попередньо розрізавши фрукт на дві половинки, щоб було зручно вичавлювати сік. Перемішуємо.
  • Кладемо замариновані крильця на відкритий гриль. Якщо готуєте вдома, запікайте крильця в духовці як гриль.
  • Смажимо крильця протягом 20-25 хвилин, перевертаючи їх з одного боку на інший кожні 3 хвилини. Смачного.

Шашлик із курки в маринаді з йогурту

Для шашлику нам знадобиться:

  • 800 г курки (філе з грудки або стегна);
  • 100 г натурального йогурту;
  • 5 г цедри апельсина;
  • 1 дрібка перцю чилі (пластівці);
  • 2 дрібки паприки (меленої);
  • сіль за смаком.

Покроковий рецепт

  • Беремо м'ясо з курячих стегон — це найкращий із можливих варіантів, але якщо у вас немає часу відокремлювати м'ясо від кістки, візьміть куряче філе. Миємо, зачищаємо від жиру та плівок, ріжемо невеликими шматочками. Додаємо сіль, перець чилі та паприку.
  • Кладемо м'ясо в миску, додаємо йогурт та апельсинову цедру. Залишаємо у прохолодному місці на 10 хвилин.
  • Нанизуємо м'ясо на шампури і смажимо на мангалі протягом 5-7 хвилин, постійно перевертаючи.
  • Насолоджуємося результатом!

Фокус раніше розповідав про те, як приготувати ніжне куряче філе із соусом з оливкової олії та вершкового масла з лимоном. А також рецепт найсмачнішого маринаду для соковитого шашлику зі свинини.