Рецепт соковитої курки на грилі за рецептом Євгенія Клопотенка

Готуємо курячі крильця в апельсиново-медовому маринаді на грилі та соковитий шашлик із курки у маринаді з йогурту.

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Незважаючи на важкі воєнні події останніх місяців, багато українців продовжують жити, збиратися за можливості сім'ями та готувати смачну їжу. Погода останнім часом радує теплом, а отже, саме час випробувати прості рецепти соковитого м'яса на грилі. Пропонуємо приготувати смачні курячі крильця, а також соковитий курячий шашлик у йогурті за рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

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Курячі крильця на грилі

Для приготування курячих крилець у маринаді нам знадобиться:

800 г курячих крил;

1 ст. л. гірчиці (у зернах);

1 ст. л. меду;

1 апельсин;

за смаком сіль, перець.

Покроковий рецепт:

Кладемо курячі крильця в миску і додаємо до них мед, гірчицю, сіль до смаку, апельсиновий сік, попередньо розрізавши фрукт на дві половинки, щоб було зручно вичавлювати сік. Перемішуємо.

Кладемо замариновані крильця на відкритий гриль. Якщо готуєте вдома, запікайте крильця в духовці як гриль.

Смажимо крильця протягом 20-25 хвилин, перевертаючи їх з одного боку на інший кожні 3 хвилини. Смачного.

Шашлик із курки в маринаді з йогурту

Для шашлику нам знадобиться:

800 г курки (філе з грудки або стегна);

100 г натурального йогурту;

5 г цедри апельсина;

1 дрібка перцю чилі (пластівці);

2 дрібки паприки (меленої);

сіль за смаком.

Покроковий рецепт

Беремо м'ясо з курячих стегон — це найкращий із можливих варіантів, але якщо у вас немає часу відокремлювати м'ясо від кістки, візьміть куряче філе. Миємо, зачищаємо від жиру та плівок, ріжемо невеликими шматочками. Додаємо сіль, перець чилі та паприку.

Кладемо м'ясо в миску, додаємо йогурт та апельсинову цедру. Залишаємо у прохолодному місці на 10 хвилин.

Нанизуємо м'ясо на шампури і смажимо на мангалі протягом 5-7 хвилин, постійно перевертаючи.

Насолоджуємося результатом!

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