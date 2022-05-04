Рецепт божественного курячого філе від Клопотенка

Готуємо ніжне куряче філе з соусом з оливкової олії та вершкового масла з лимоном.

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Відомий кулінар Євген Клопотенко поділився на своєму сайті простим рецептом "божественного курячого філе". Для приготування знадобиться мінімум інгредієнтів, навичок та вашого часу, а результат приємно здивує.

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Для приготування курячого філе вам знадобиться:

1 куряче філе (250-300 г);

50 мл оливкової олії;

40 г вершкового масла;

½ лимона;

сіль та перець на свій смак.

Покроковий рецепт:

Підготуйте всі інгредієнти. Куряче філе почистьте від зайвого жиру та плівок. Розріжте вздовж на дві частини приблизно однакової товщини. Це потрібно для того, щоб грудка приготувалася швидше.

Візьміть сковорідку. Розігрійте 50 мл оливкової олії. Покладіть половинки курячого філе і смажте на повільному вогні з обох боків до утворення золотистої скоринки. Дуже важливо не перетримати температуру, інакше ризикуєте отримати сухе м'ясо. На приготування курочки з двох боків у вас піде приблизно 7-10 хвилин. Після того, як м'ясо досмажитися, поперчіть та посоліть його.

Візьміть лимон, помийте, розріжте навпіл. Натріть цедру половини цитрусу на дрібній тертці. Використовуйте для приготування соусу лише жовту частину лимона, тому що біла може давати гіркоту.

На сковорідку з курячим філе вичавте сік половини лимона.

Покладіть на сковорідку 40 г вершкового масла і натерту лимонну цедру. Тушіть курочку в соусі 5-7 хвилин.

Подавайте філе на тарілці, попередньо поливши його соусом. Смачного!

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