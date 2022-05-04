Рецепт божественного курячого філе від Клопотенка
Готуємо ніжне куряче філе з соусом з оливкової олії та вершкового масла з лимоном.
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Відомий кулінар Євген Клопотенко поділився на своєму сайті простим рецептом "божественного курячого філе". Для приготування знадобиться мінімум інгредієнтів, навичок та вашого часу, а результат приємно здивує.
Для приготування курячого філе вам знадобиться:
- 1 куряче філе (250-300 г);
- 50 мл оливкової олії;
- 40 г вершкового масла;
- ½ лимона;
- сіль та перець на свій смак.
Покроковий рецепт:
- Підготуйте всі інгредієнти. Куряче філе почистьте від зайвого жиру та плівок. Розріжте вздовж на дві частини приблизно однакової товщини. Це потрібно для того, щоб грудка приготувалася швидше.
- Візьміть сковорідку. Розігрійте 50 мл оливкової олії. Покладіть половинки курячого філе і смажте на повільному вогні з обох боків до утворення золотистої скоринки. Дуже важливо не перетримати температуру, інакше ризикуєте отримати сухе м'ясо. На приготування курочки з двох боків у вас піде приблизно 7-10 хвилин. Після того, як м'ясо досмажитися, поперчіть та посоліть його.
- Візьміть лимон, помийте, розріжте навпіл. Натріть цедру половини цитрусу на дрібній тертці. Використовуйте для приготування соусу лише жовту частину лимона, тому що біла може давати гіркоту.
- На сковорідку з курячим філе вичавте сік половини лимона.
- Покладіть на сковорідку 40 г вершкового масла і натерту лимонну цедру. Тушіть курочку в соусі 5-7 хвилин.
- Подавайте філе на тарілці, попередньо поливши його соусом. Смачного!
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