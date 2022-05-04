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Рецепт божественного курячого філе від Клопотенка

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Рецепт, Клопотенко, куряче філе
Соковите куряче філе в соусі за рецептом Євгенія Клопотенка

Готуємо ніжне куряче філе з соусом з оливкової олії та вершкового масла з лимоном.

Відомий кулінар Євген Клопотенко поділився на своєму сайті простим рецептом "божественного курячого філе". Для приготування знадобиться мінімум інгредієнтів, навичок та вашого часу, а результат приємно здивує.

Для приготування курячого філе вам знадобиться:

  • 1 куряче філе (250-300 г);
  • 50 мл оливкової олії;
  • 40 г вершкового масла;
  • ½ лимона;
  • сіль та перець на свій смак.

Покроковий рецепт:

  • Підготуйте всі інгредієнти. Куряче філе почистьте від зайвого жиру та плівок. Розріжте вздовж на дві частини приблизно однакової товщини. Це потрібно для того, щоб грудка приготувалася швидше.
  • Візьміть сковорідку. Розігрійте 50 мл оливкової олії. Покладіть половинки курячого філе і смажте на повільному вогні з обох боків до утворення золотистої скоринки. Дуже важливо не перетримати температуру, інакше ризикуєте отримати сухе м'ясо. На приготування курочки з двох боків у вас піде приблизно 7-10 хвилин. Після того, як м'ясо досмажитися, поперчіть та посоліть його.
  • Візьміть лимон, помийте, розріжте навпіл. Натріть цедру половини цитрусу на дрібній тертці. Використовуйте для приготування соусу лише жовту частину лимона, тому що біла може давати гіркоту.
  • На сковорідку з курячим філе вичавте сік половини лимона.
  • Покладіть на сковорідку 40 г вершкового масла і натерту лимонну цедру. Тушіть курочку в соусі 5-7 хвилин.
  • Подавайте філе на тарілці, попередньо поливши його соусом. Смачного!

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