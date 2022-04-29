Найсмачніша яєчня. Топ-10 найпростіших рецептів

Яєчня є найпопулярнішою стравою на сніданок, оскільки не вимагає багато часу на приготування. Завдяки різним інгредієнтам і безлічі рецептів вона може щоразу виходити по-новому.

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Яєчня — найпростіша у приготуванні страва, яка не потребує особливих кулінарних навичок, але добре втамовує голод. Фокус зібрав рецепти, завдяки яким традиційний сніданок заграє новими смаками.

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Класична яєчня-глазунья

Інгредієнти:

яйця — 2 шт;

олія — 1 ч. л;

сіль за смаком;

перець червоний гострий — до смаку.

Спосіб приготування:

Сковороду розігріти на великому вогні протягом півхвилини. Знизити вогонь до мінімуму й олією ретельно змастити сковороду. Обережно розбити на сковороду яйця так, щоб жовток залишався цілим. На мінімальному вогні засмажувати яйця доти, доки білок не досягне бажаної консистенції. Готова яєчня повинна легко зісковзувати на тарілку. Посолити яйця, посипати червоним перцем або будь-якою іншою приправою за бажанням.

[ + – ] Класична яєчня з двох яєць Фото: Соцсети

Класична яєчня-бовтанка

Інгредієнти:

яйця — 4 шт.;

рослинна олія — 1-2 ст. л (або шматочок вершкового масла);

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

У мисці або іншій ємності збити яйця виделкою або вінчиком. Додати сіль можна зараз або після того, як маса вирушить на сковороду. Розігріти олію на сковороді на повільному вогні. Перелити туди збиті яйця.

Коли маса почне схоплюватися з обох боків, провести лопаткою від середини лінії кола до її центру в кількох місцях. Яйця збиратимуться у грудочки. Продовжити повільно і не надто перемішувати яйця. За рахунок цього бовтанка виходить неоднорідною, на відміну від омлету. Готова бовтанка повинна бути злегка рідкою.

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Яєчня із сиром і ковбасою

Інгредієнти:

яйця — 8 шт;

сир твердий — 100 г;

ковбаса напівкопчена — 200 г;

олія оливкова — 2 ст. л;

спеції — за смаком;

сіль —за смаком;

зелень — за смаком.

Спосіб приготування:

Нарізати ковбасу спочатку кільцями, кожне з яких розрізати потім ще на чотири частини. Поставити на плиту сковороду, налити олію. Нагріти і викласти смажити ковбасу. Поки вона обсмажується, потрібно дрібно нарізати зелень. Обережно по одному вбити яйця в миску, щоб не пошкодити жовток.

Обережно влийте яйця на сковороду. Спочатку смажити на великому вогні, а потім зменшити, щоб білок не розтікся по всій сковороді. Поки яйця смажаться, натерти сир.

Яйця посолити, приправити спеціями до смаку. Зверху посипати сиром так, щоб він встиг розплавитися. Готову яєчню залишити на сковороді, поки білок не стане молочно-білого кольору.

[ + – ] Яєчня із сиром і ковбасою Фото: 1000.menu

Яєчня з беконом

Інгредієнти:

яйця — 3 шт.;

бекон — 60 г;

перець чорний мелений — за смаком;

сіль — за смаком;

зелень — за смаком.

Спосіб приготування:

Найкраще для цієї страви підійдуть великі яйця і копчений бекон. Нарізати бекон тонкими шматочками. Можна також використовувати готову нарізку. За смаком можна розрізати кожен шматочок на менші.

Розігріти сковороду та викласти на неї скибочки бекону. Смажити їх приблизно по 3 хвилини з обох боків до золотистої скоринки. Якщо жир починає бризкатися, зменшити вогонь.

Відсунути бекон лопаткою убік та обережно розбити яйця в центр пательні так, щоб жовтки залишалися цілими. Смажити яєчню на середньому вогні протягом 5 хвилин. Жовток має бути напіврідким.

Яєчня-глазунья в лаваші із сиром

Інгредієнти:

круглий лаваш — 2 шт.;

яйця — 5 шт;

твердий сир — 200 гр;

сіль — за смаком;

мелений чорний перець — за смаком;

декілька гілочок кропу або петрушки.

Спосіб приготування:

Викласти один лаваш на дно сковороди. Якщо він не вміщується, підрівняти краї. Розбити туди яйця, посипати сіллю, перцем, рубаною зеленню і половиною дрібно натертого сиру.

Покрити другим лавашем і трохи придавити. Поставити сковороду на середній вогонь і готувати страву під кришкою приблизно 5 хвилин.

Перевернути яєчню і посипати сиром, що залишився. Накрити кришкою та обсмажувати ще 3-5 хвилин.

[ + – ] Яєчня з лавашем: просто та смачно

Яєчня-бовтанка з беконом, вершками та сиром

Інгредієнти:

бекон — 7 скибочок;

яйця — 7 шт;

вершки — 2-3 ст. л;

твердий сир — 50 г;

шматок вершкового масла;

кілька пір'їн зеленої цибулі;

сіль і чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Нарізати великими шматочками бекон і викласти на розігріту сковороду. Обсмажити на середньому вогні до утворення хрусткої скоринки. Перекласти на паперовий рушник. Злити жир із пательні, залишивши трохи для обсмажування. Збити яйця з вершками, сіллю і перцем. Розтопити в сковороді масло та вилити в нього яєчну масу. Готувати, помішуючи, кілька хвилин. Додати тертий сир і бекон та перемішати. Перед подачею посипати рубаною цибулею.

Яєчня-глазуня в хлібі

Інгредієнти:

яйце — 1 шт;

хліб — 1 скибочка;

рослинна олія — 1 ст. л;

сіль і мелений чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Вирізати із хліба серцевину ножем або за допомогою форми для печива. Викласти хліб на сковороду з розігрітою олією. Обсмажувати на помірному вогні до рум'яності. Перевернути та вбити в отвір яйце так, щоб білок не витік за краї.

Готувати кілька хвилин, доки білок не побіліє. Приправити сіллю і перцем. Вирізану хлібну серцевину теж можна підсмажити з обох боків.

Яєчня із сиром і солоними огірками

Інгредієнти:

яйця — 2 шт;

твердий сир — 50-70 г;

майонез — 1 ст. л;

маленькі солоні чи мариновані огірки — 2-3 шт;

шматок вершкового масла;

сіль та мелений чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Натерти сир та огірки на великій тертці. Кількість цих інгредієнтів має бути приблизно однаковою. Відокремте яєчні жовтки від білків. Додати до білків сіль, перець та майонез і збити виделкою.

Розтопити олію на сковороді на слабкому вогні. Викласти огірки та сир і злегка обсмажити. Коли сир почне плавитись, влити білкову масу. Зверху розкласти жовтки. Готувати яєчню під кришкою 2-3 хвилини.

Яєчня в мікрохвильовій печі

Інгредієнти:

яйця — 2 шт;

цибуля — 50 гр;

консервований горошок — 100 г;

вершкове масло — 20 гр;

томати — 2 шт;

вершки — 50 гр;

сіль, мелений чорний перець.

Спосіб приготування:

Керамічну глибоку тарілку змастити вершковим маслом. Нарубати кубиками томати та цибулю, висипати горошок. Перемішати та додати вершки. Вбити яйце і проколоти жовток. Додати сіль і перець.

Перед тим як поставити ємність зі стравою у мікрохвильову піч, накрити тарілкою або пластиковим ковпаком (спеціальний — для мікрохвильових печей).

Готувати 4 хвилини.

[ + – ] Яєчня в мікрохвильовій печі Фото: Соцсети

Шакшука (ізраїльська яєчня з помідорами)

Інгредієнти:

яйця — 5 шт;

цибуля — ½ шт;

часник — 1 зубчик;

солодкий перець — 1 шт.;

помідори — 4 шт.;

томатна паста — 2 ст. л;

мелений кумін — 1 ч. л;

паприка — 1 ч. л.;

оливкова олія — 1 ст. л;

мелений чорний перець — дрібка;

цукор — дрібка;

сіль — за смаком;

рубана петрушка — за смаком.

Спосіб приготування:

Розігріти оливкову олію у глибокій сковороді. Додати цибулю, пасерувати до прозорості, додати часник і тушкувати ще хвилину-дві.

Додати порізаний болгарський перець і готувати ще 5-7 хвилин, після чого кинути в сковороду помідори і томатну пасту та перемішати. Тепер приправити спеціями та цукром. Знову перемішати та готувати 5–7 хвилин. Посолити, поперчити.

Потім по одному випустити в сковороду яйця, накрити кришкою і готувати 10-15 хвилин. За цей час соус трохи випарується. Але потрібно стежити за тим, щоб він не випарувався зовсім, інакше шакшука підгорить.

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