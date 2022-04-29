Самая вкусная яичница. Топ-10 простых рецептов

Яичница является самым популярным блюдом на завтрак, поскольку не требует много времени на приготовление. Благодаря разным ингредиентам и множеству рецептов она может каждый раз получаться по-новому.

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Яичница – самое простое в приготовлении блюдо, которое не требует особых кулинарных навыков, но хорошо утоляет голод. Фокус собрал рецепты, благодаря которым традиционный завтрак заиграет новыми вкусами.

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Классическая яичница-глазунья

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт;

Масло растительное – 1 ч. л;

Соль – по вкусу;

Перец красный острый хлопья – по вкусу.

Способ приготовления:

Сковороду разогреть на большом огне в течение полминуты. Снизить огонь до минимума и маслом тщательно смазать сковороду. Осторожно разбить на сковороду яйца так, чтобы желток оставался целым. На минимальном огне зажаривать яйца до тех пор, пока белок не достигнет желаемой консистенции. Готовая яичница должна легко соскальзывать на тарелку. Посолить яйца, посыпать хлопьями красного перца или любой другой приправой по желанию.

[ + – ] Классическая глазунья из двух яиц Фото: Соцсети

Классическая яичница‑болтунья

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт;

Растительное масло – 1-2 ст. л (или кусочек сливочного масла);

Соль по вкусу.

Способ приготовления:

В миске или другой емкости взбить яйца вилкой или венчиком. Добавить соль можно сейчас или после того, как масса отправится на сковороду. Разогреть масло на сковороде на медленном огне. Перелить туда взбитые яйца.

Когда масса начнет схватываться по краям, провести лопаткой от середины линии окружности к ее центру в нескольких местах. Яйца будут собираться в комочки. Продолжить медленно и не слишком сильно перемешивать яйца. За счет этого болтунья получается неоднородной, в отличие от омлета. Готовая болтунья должна быть слегка жидковатой.

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Яичница с сыром и колбасой

Ингредиенты:

Яйца – 8 шт;

Сыр твердый – 100 гр;

Колбаса полукопченая – 200 гр;

Масло оливковое – 2 ст. л;

Специи – по вкусу;

Соль – по вкусу;

Зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Нарезать колбасу сначала кольцами, каждое из которых потом разрезать еще на четыре части. Поставить на плиту сковороду, налить масло. Нагреть и выложить жариться колбасу. Пока она обжаривается, необходимо мелко нарезать зелень. Аккуратно по одному вбить яйца в миску, чтобы не повредить желток.

Осторожно влить яйца на сковороду. Изначально жарить на большом огне, а затем уменьшить, чтобы белок не растекся по всей сковороде. Пока яйца жарятся, натереть сыр.

Яйца посолить, приправить специями по вкусу. Сверху посыпать сыром так, чтобы он успел расплавиться. Готовую яичницу оставить на сковороде, пока белок не станет молочно-белого цвета.

[ + – ] Яичница с сыром и колбасой Фото: 1000.menu

Яичница с беконом

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт;

Бекон – 60 гр;

Перец черный молотый – по вкусу;

Соль – по вкусу;

Зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Лучше всего для этого блюда подойдут яйца покрупнее и копченый бекон. Нарезать бекон тонкими пластинками. Можно также использовать и готовую нарезку. По вкусу можно разрезать каждую пластинку на кусочки поменьше.

Разогреть сковороду и выложить на нее ломтики бекона. Жарить их примерно по 3 минуты с обеих сторон до золотистой корочки. Если жир начинает брызгаться, убавить огонь.

Отодвинуть бекон лопаткой в стороны и осторожно разбить яйца в центр сковороды так, чтобы желтки оставались целыми. Жарить яичницу на среднем огне в течение 5 минут. Желток должен быть полужидким.

Яичница‑глазунья в лаваше с сыром

Ингредиенты:

Круглый лаваш – 2 шт;

Яйца – 5 шт;

Твердый сыр – 200 гр;

Соль — по вкусу;

Молотый черный перец — по вкусу;

Несколько веточек укропа или петрушки.

Способ приготовления:

Выложить один лаваш на дно сковороды. Если он не умещается, подровнять края. Разбить туда яйца, посыпать солью, перцем, рубленой зеленью и половиной мелко натертого сыра.

Покрыть вторым лавашом и слегка придавить. Поставить сковороду на средний огонь и готовить блюдо под крышкой примерно 5 минут.

Перевернуть яичницу и посыпать оставшимся сыром. Накрыть крышкой и обжаривать еще 3–5 минут.

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Яичница‑болтунья с беконом, сливками и сыром

Ингредиенты:

Бекон – 7 ломтиков;

Яйца – 7 шт;

Сливки – 2-3 ст. л;

Твердый сыр – 50 гр;

Кусочек сливочного масла;

Несколько перьев зеленого лука;

Соль и черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Нарезать бекон крупными кусочками и выложить на разогретую сковороду. Обжарить на среднем огне до образования хрустящей корочки. Переложить на бумажное полотенце. Слить жир из сковороды, оставив немного для обжаривания. Взбить яйца со сливками, солью и перцем. Растопить в сковороде масло и вылить в нее яичную массу. Готовить, постоянно помешивая, несколько минут. Добавить тертый сыр и бекон и перемешать. Перед подачей посыпать рубленым луком.

Яичница‑глазунья в хлебе

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт;

Хлеб – 1 ломтик;

Растительное масло – 1 ст. л;

Соль и молотый черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Вырезать из хлеба сердцевину ножом или с помощью формы для печенья. Выложить хлеб на сковороду с разогретым маслом. Обжаривать на умеренном огне до румяности. Перевернуть и вбить в отверстие яйцо так, чтобы белок не вытек за края.

Готовить несколько минут, пока белок не побелеет. Приправить солью и перцем. Вырезанную хлебную сердцевину тоже можно поджарить с двух сторон.

Яичница с сыром и солеными огурцами

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт;

Твердый сыр – 50-70 гр;

Майонез – 1 ст. л;

Маленькие соленые или маринованные огурцы – 2-3 шт;

Кусочек сливочного масла;

Соль и молотый черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Натереть сыр и огурцы на крупной терке. Количество этих ингредиентов должно быть примерно одинаковым. Отделитеь яичные желтки от белков. Добавить к белкам соль, перец и майонез и взбить вилкой.

Растопить масло на сковороде на слабом огне. Выложить огурцы и сыр и слегка обжарить. Когда сыр начнет плавиться, влить белковую массу. Сверху разложить желтки. Готовить яичницу под крышкой 2-3 минуты.

Яичница в микроволновке

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт;

Лук – 50 гр;

Консервированный горошек – 100 гр;

Сливочное масло – 20 гр;

Томаты – 2 шт;

Сливки – 50 гр;

Соль, молотый черный перец.

Способ приготовления:

Керамическую глубокую тарелку смазать сливочным маслом. Нарубить кубиками томаты и лук, высыпать горошек. Перемешать и добавить сливки. Вбить яйцо и проколоть желток. Добавить соль и перец.

Перед тем как поставить емкость с блюдом в микроволновую печь, накрыть тарелкой или пластиковым колпаком (специальный – для микроволновок).

Готовить 4 минуты.

[ + – ] Яичница в микроволновке Фото: Соцсети

Шакшука (израильская яичница с помидорами)

Ингредиенты:

Яйца – 5 шт;

Репчатый лук – ½ шт;

Чеснок – 1 зубчик;

Сладкий перец – 1 шт;

Помидоры – 4 шт;

Томатная паста – 2 ст. л;

Молотый кумин – 1 ч. л;

Паприка – 1 ч.л;

Оливковое масло – 1 ст.л;

Молотый черный перец – щепотка;

Сахар – щепотка;

Соль – по вкусу;

Рубленая петрушка – по вкусу.

Способ приготовления:

Разогреть оливковое масло в глубокой сковороде. Добаить лук, пассеровать до прозрачности, добавить чеснок и томить еще минуту-две.

Добавить порезанный болгарский перец и готовить еще 5–7 минут, после чего бросить в сковороду помидоры и томатную пасту и перемешать. Теперь приправить специями и сахаром. Снова перемешать и готовить 5–7 минут. Посолить, поперчить.

Затем по одному выпустить в сковороду яйца, накрыть крышкой и готовить 10-15 минут. За это время соус чуть выпарится. Но необходимо следить за тем, чтобы он не выпарился совсем, иначе шакшука подгорит.

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