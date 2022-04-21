Идеальное вареное яйцо. Простой рецепт с секретом: как приготовить яйца всмятку

Одна из самых простых процедур готовки на кухне по-прежнему остается самой непредсказуемой: как приготовить яйцо в достаточной степени "всмятку", или как быть уверенным, что оно уже не растечется по лицу при употреблении. Повара дают точный и исчерпывающий рецепт — как варить яйца.

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Яйца любят все. Это универсальный завтрак или калорийный походный набор. В 100 граммах яйца содержится 12,7 граммов белка, это больше, чем в свинине, а калорийность сопоставима с курятиной. Да и стоят 100 грамм яйца (2 яйца категории С0) всего 8 гривен – это самый дешевый источник белка.

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Именно в курином яйце содержатся незаменимые для человека вещества:

ниацин – необходим для питания мозга и образования половых гормонов;

витамин К – обеспечивает свертываемость крови;

холин – способствует обмену жиров, улучшает память;

лецитин – необходим для питания нервной и мозговой ткани;

лизоцим – оказывает антибактериальное и противовирусное действие

а также витамины А, Е, D, K, В1, В2, В6, В12, ретинол, кальций и железо, биотин и фолиевая кислота.

А еще это очень вкусно. Есть люди, которые обожают макать жареный тост в жидкий желток и получают от этого глобальное утреннее удовольствие. И есть люди, которые не хотят, чтобы "это разливалось", а предпочитают посолить твердый желток и приправить его маслом или майонезом. К сожалению, и те, и другие часто промахиваются.

Повара из HelloFresh называют идеальный рецепт варки яиц. Его главный секрет – ВСЕГДА начинайте приготовление в холодной воде. Именно тогда можно правильно посчитать время необходимой для готовности различного вида крутости яйца.

[ + – ] Так выглядит консистенция яйца после разного времени варки

Шаг 1: Залейте яйцо холодной водой (это поможет вам лучше контролировать результат).

Залейте яйцо холодной водой (это поможет вам лучше контролировать результат). Шаг 2: Доведите воду до кипения (на поверхности воды должны появиться крупные пузырьки).

Доведите воду до кипения (на поверхности воды должны появиться крупные пузырьки). Шаг 3: Снимите кастрюлю с конфорки и накройте крышкой. Затем оставьте яйцо в накрытой кастрюле на 2–14 минут (в зависимости от того, насколько оно должно быть жидким или твердым).

Теперь у вас есть точный ответ на вопрос – как приготовить на завтрак именно то яйцо, которое вы хотите!

Рецепт уникальной пасты

На Сардинии рассекретили рецепт приготовления уникальной пасты филиндеу. Самое сложное — вручную раскатать пасту. Вначале размятое тесто складывают вдвое и растягивают, потом вчетверо — и растягивают… В идеале должно произойти 8 растягиваний, после чего у вас в руках будет 256 (!) тончайших нитей.

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