Суп, зразы и паштет. Необычные рецепты блюд из моркови
4 апреля отмечают Международный день моркови. В некоторых странах это повод устраивать морковные вечеринки и ужины. Мы представим вам три необычных рецепта, в которых морковь играет главную роль.
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A, B, C, D, E… Польза моркови в блюдах
В свежей морковке содержатся витамины: С, Е, D, РР и группы В, микроэлементы: сера, хлор, калий, кальций, фосфор, бор, медь, селен, магний и многие другие. Морковь является несомненным лидером по содержанию витамина А.
Витамины С и Е помогают замедлить процессы старения, К — повышает свертываемость крови. Калий нормализует сердечно-сосудистую деятельность, кальций и фосфор укрепляют зубы и кости, хлор поддерживает водный баланс в организме.
Польза вареной моркови сохраняется практически на прежнем уровне. Более того, пройдя термообработку, она обретает новые свойства. После варки в корнеплоде снижается содержание липидов и клетчатки, но овощ становится более легко усвояемым, улучшая работу кишечного тракта и усиливая производство желудочного сока.
Что ж, пора улучшить и усилить, порадовав себя и удивив гостей необычными блюдами.
Морковный суп с апельсинами
Сочетание моркови с апельсином я впервые попробовал в соке. Однако почему из этого необычного вкуса не сделать легкое и вкусное основное блюдо? Делаем!
Ингредиенты (на четыре порции):
- 1 луковица
- 1 кусочек корня имбиря (ок. 3 см)
- 1/2 стручка красного сладкого перца
- 2 ст. л. оливкового масла
- 800 г моркови
- 2 клубня картофеля
- 750 мл куриного бульона
- 2 апельсина
- 4 ст. л. сметаны
- зелень кинзы для украшения
- молотый красный перец
- соль по вкусу
Приготовление
Лук очистите и мелко нарежьте. Имбирь очистите и натрите на мелкой терке. Мякоть сладкого перца нарежьте соломкой. В сотейнике разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте сладкий перец и имбирь, перемешайте и слегка обжарьте все вместе.
Морковь и картофель очистите, вымойте и нарежьте небольшими ломтиками. Добавьте в сотейник к овощам, посолите, влейте немного горячей воды и тушите под крышкой 5 мин. Затем влейте бульон, доведите до кипения и варите на маленьком огне 15 мин. Снимите с огня и с помощью блендера сделайте пюре.
Апельсины вымойте, обсушите и снимите слой цедры. Из плодов выжмите сок и добавьте его вместе с цедрой в получившееся пюре. Посолите и поперчите по вкусу. Готовый суп разлейте по порционным тарелкам, в каждую добавьте сметану и украсьте веточками кинзы. Автор рецепта не пишет, что это божественный вкус, это напишем мы – восхитительно!
Рецепт морковных зраз с яблоками
Котлеты из моркови знают все. Но почему не пойти дальше и сделать их более сложными, с начинкой – в общем, зразами.
Ингредиенты для морковного теста (на 7 порций):
- Морковь — 420 г (3 шт.)
- Крупа манная — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Масло сливочное — 30 г
- Сахар — 35 г
- Соль — 1 щепотка
Ингредиенты для начинки:
- Яблоки — 250 г (2 шт.)
- Сахар — 20 г
- Корица молотая — 0,5 ч. ложки
- Мука (для панировки) — 40 г
- Масло растительное (для жарки) — 30 мл
Приготовление
Морковь очищаем, вымываем, натираем на средней (мелкой) терке и перекладываем в толстостенную кастрюлю.
Всыпаем 35 г сахара. Также добавляем сливочное масло и вливаем 180 мл воды. Ставим кастрюлю на небольшой огонь, доводим до закипания и тушим морковь под крышкой около 15 минут, до мягкости.
Затем всыпаем соль и манную крупу. Манную крупу сразу же интенсивно перемешиваем, чтобы не было комочков. Постоянно помешивая, готовим морковь с манкой еще 2-3 минуты, до разбухания манки.
Морковь с манкой остужаем до комнатной температуры. Затем вбиваем в морковную массу яйцо. Все перемешиваем до однородности.
Готовим начинку. С яблок срезаем кожицу, затем яблоки нарезаем маленькими кубиками. Всыпаем в яблоки оставшийся сахар (20 г) и корицу. Все перемешиваем — начинка готова.
Делим морковную смесь на 7 равных частей. Мокрыми руками формируем из части морковной смеси шарик, затем расплющиваем шарик в лепешку. На середину лепешки выкладываем часть начинки. Заворачиваем края, чтобы начинка оказалась внутри. Получаются зразы круглой формы.
Обваливаем зразы в муке. На разогретую с растительным маслом сковороду выкладываем зразы. Обжариваем зразы на огне чуть ниже среднего с каждой стороны приблизительно по 3-4 минуты, до подрумянивания.
Такие зразы вкусные как теплыми, так и остывшими, — сообщают авторы рецепта.
Приятного аппетита!
Вкусный рецепт из моркови: паштет с грецкими орехами
Сразу выясним – с орехами можете экспериментировать, можно и с арахисом попробовать и с кешью. В остальном рецептура останется прежней. Ну и наконец-то морковку можно будет намазывать!
Такая закуска отлично подойдет для перекуса, также паштетом можно наполнить тарталетки или просто подать с хлебом. Сладковатый вкус моркови отлично гармонирует с грецкими орехами, а пикантный акцент задает чеснок.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Морковь – 0,5 кг
- Орехи грецкие – 50 гр
- Чеснок – 1 зубчик
- Зира (тмин) молотая – щепотка
- Масло растительное – 1 ст. ложка
- Соль – 4 гр
Приготовление
Морковь натереть на терке — так она будет готовиться быстрее. Грецкие орехи нарезать максимально мелко или измельчить в чаше блендера.
В сковороде прогреть растительное масло и выложить морковь. Тушить 7 минут, помешивая. Чеснок очистить и натереть на мелкой терке.
Добавить к моркови зиру, соль, черный молотый перец и чеснок. Перемешать.
Тушить морковь на минимальном огне под крышкой 20-25 минут.
Переложить тушеную морковь в чашу блендера. Измельчить морковь до однородного состояния.
После переложить морковь в миску, добавить измельченные орехи.
Все ингредиенты перемешать. Паштет из моркови с грецкими орехами готов.Важно
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