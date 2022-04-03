Суп, зрази та паштет. Незвичайні рецепти страв із моркви

4 квітня відзначають Міжнародний день моркви. У деяких країнах це привід влаштовувати морквяні вечірки та вечері. Ми представимо вам три незвичайні рецепти, в яких морква грає головну роль.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

A, B, C, D, E… Користь моркви

У свіжій моркві містяться вітаміни: С, Е, D, РР та групи В, мікроелементи: сірка, хлор, калій, кальцій, фосфор, бор, мідь, селен, магній і багато інших. Морква є безперечним лідером за вмістом вітаміну А.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Вітаміни С та Е допомагають уповільнити процеси старіння, К — підвищує згортання крові. Калій нормалізує серцево-судинну діяльність, кальцій і фосфор зміцнюють зуби та кістки, хлор підтримує водний баланс в організмі.

Користь вареної моркви зберігається майже на колишньому рівні. Більше того, пройшовши термообробку, вона набуває нових властивостей. Після варіння в коренеплоді знижується вміст ліпідів і клітковини, але овоч стає легко засвоєним, покращуючи роботу кишечника і посилюючи вироблення шлункового соку.

Що ж, настав час покращити і посилити, порадувавши себе і здивувавши гостей незвичайними стравами.

Морквяний суп з апельсинами

Поєднання моркви з апельсином я вперше спробував у соку. Однак чому з цього незвичайного смаку не зробити легку та смачну основну страву? Робимо!

[ + – ] Морквяний суп з апельсинами

Інгредієнти (на чотири порції):

1 цибулина

1 шматочок кореня імбиру (приблизно 3 см)

1/2 стручка червоного солодкого перцю

2 ст. л. оливкової олії

800 г моркви

2 картоплини

750 мл курячого бульйону

2 апельсини

4 ст. л. сметани

зелень кінзи для прикраси

мелений червоний перець

сіль за смаком

Приготування

Цибулю очистіть і дрібно наріжте. Імбир очистіть і натріть на дрібній тертці. М'якуш солодкого перцю наріжте соломкою. У сотейнику розігрійте оливкову олію та обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте солодкий перець та імбир, перемішайте та злегка обсмажте все разом.

Моркву та картоплю очистіть, вимийте та наріжте невеликими скибочками. Додайте в сотейник до овочів, посоліть, влийте трохи гарячої води та тушкуйте під кришкою 5 хв. Потім влийте бульйон, доведіть до кипіння та варіть на маленькому вогні 15 хв. Зніміть з вогню і за допомогою блендера зробіть пюре.

Апельсини вимийте, обсушіть та зніміть шар цедри. З плодів вичавте сік і додайте його разом із цедрою в пюре, що вийшло. Посоліть і поперчіть до смаку. Готовий суп розлийте по порційних тарілках, додайте в кожну сметану і прикрасьте гілочками кінзи. Автор рецепту не пише, що це божественний смак, це напишемо ми — чудово!

Морквяні зрази з яблуками

Котлети з моркви знають усі. Але чому б не піти далі та зробити їх складнішими, з начинкою — загалом, зразами.

[ + – ] Морквяні зрази з яблуками

Інгредієнти для морквяного тіста (на 7 порцій):

Морква — 420 г (3 шт.)

Крупа манна — 100 г

Яйце — 1 шт.

Масло вершкове — 30 г

Цукор — 35 г

Сіль — 1 дрібка

Інгредієнти для начинки:

Яблука — 250 г (2 шт.)

Цукор — 20 г

Кориця мелена — 0,5 ч. ложки

Борошно (для панірування) — 40 г

Олія рослинна (для смаження) — 30 мл

Приготування

Моркву очищаємо, вимиваємо, натираємо на середній (дрібній) тертці та перекладаємо в товстостінну каструлю.

Всипаємо 35 г цукру. Також додаємо вершкове масло та вливаємо 180 мл води. Ставимо каструлю на невеликий вогонь, доводимо до закипання і тушкуємо моркву під кришкою приблизно 15 хвилин, до м'якості.

Потім всипаємо сіль і манну крупу. Манну крупу відразу ж інтенсивно перемішуємо, щоб не було грудочок. Постійно помішуючи, готуємо моркву з манкою ще 2-3 хвилини до розбухання манки.

Моркву з манкою остудити до кімнатної температури. Потім вбиваємо в морквяну масу яйце. Все перемішуємо до однорідності.

Готуємо начинку. З яблук зрізаємо шкірку, потім нарізаємо яблука маленькими кубиками. Всипаємо в яблука цукор, що залишився (20 г) і корицю. Усе перемішуємо — начинка готова.

Ділимо морквяну суміш на 7 рівних частин. Мокрими руками формуємо з частини морквяної суміші кульку, потім розплющуємо кульку в коржик. На середину коржика викладаємо частину начинки. Загортаємо краї, щоб начинка опинилась усередині. Виходять зрази круглої форми.

Обвалюємо зрази в борошні. На розігріту з олією сковороду викладаємо зрази. Обсмажуємо зрази на вогні трохи нижче за середній з кожної сторони приблизно по 3-4 хвилини, до підрум'янювання.

Такі зрази смачні як теплими, так і охолодженими, — повідомляють автори рецепту.

Смачного!

Паштет із моркви з волоськими горіхами

Одразу з'ясуємо — з горіхами можете експериментувати, можна і з арахісом спробувати і з кеш'ю. В іншому рецептура залишиться незмінною. Ну і нарешті морквину можна буде намазувати!

Така закуска відмінно підійде для перекусу, також паштетом можна наповнити тарталетки або просто подати з хлібом. Солодкуватий смак моркви відмінно гармонує з волоськими горіхами, а пікантного акценту надає часник.

[ + – ] Паштет із моркви з волоськими горіхами

Інгредієнти (на 4 порції):

Морква — 0,5 кг

Горіхи грецькі — 50 г

Часник — 1 зубчик

Зіра (кмин) мелена — дрібка

Олія — 1 ст. ложка

Сіль — 4 гр

Приготування

Моркву натерти на тертці — так вона готуватиметься швидше. Волоські горіхи нарізати максимально дрібно або подрібнити в чаші блендера.

У сковороді прогріти олію і викласти моркву. Тушкувати 7 хвилин, помішуючи. Часник очистити та натерти на дрібній тертці.

Додати до моркви зіру, сіль, чорний мелений перець і часник. Перемішати.

Тушкувати моркву на мінімальному вогні під кришкою 20-25 хвилин.

Перекласти тушковану моркву в чашу блендера. Подрібнити моркву до однорідного стану.

Після цього перекласти моркву в миску, додати подрібнені горіхи.

Усі інгредієнти перемішати. Паштет із моркви з волоськими горіхами готовий.

Важливо

М'ясо окремо, капуста окремо. Фокус перевірив, наскільки їстівні штучні котлети

Приготуйте унікальну пасту

На Сардинії розсекретили рецепт приготування унікальної пасти філіндеу. Найскладніше — вручну розкачати пасту. Спочатку розім'яте тісто складають удвічі та розтягують, потім вчетверо — і розтягують… В ідеалі має відбутися 8 розтягувань, після чого у вас буде 256 (!) найтонших ниток.

Звична гречка може здивувати

Три незвичайні та дуже смачні страви з гречаної крупи: каша із шоколадом, каша з маком і гречане печиво.