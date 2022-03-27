Божа пряжа. На Сардинії розсекретили рецепт приготування унікальної пасти філіндеу (відео)

Фокус розповідає рецепт приготування рідкісної у світі пасти, а також рецепт традиційної страви "су філіндеу" (su filindeu).

Ця дуже складна в приготуванні паста готується раз на рік у місті Лула (провінція Нуоро) на Сардинії. Незважаючи на просту рецептуру, приготувати філіндеу з першого разу зможе не кожна домогосподарка. У березні одна з хранительок секрету приготування продукту дала перший публічний урок, щоб секрет виготовлення не був втрачений.

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[ + – ] Італійська паста філіндеу — тонка, як Боже волосся

"Я паршива вівця, яка розголошує секрет", — каже 60-річна Рафаелла Маронджіу Селіс. Вона проводить перший майстер-клас, на який багато хто чекав роки й десятиліття, повідомляє Washington Post.

Готують філіндеу до 30 квітня та на початку травня, коли місцева громада відзначає релігійне свято Святого Франциска Лульського.

Походження назви пасти su filindeu неясно. Нобелівська лауреатка, італійська письменниця Грація Деледда говорила, що йдеться не просто про пасту, а про "нитки Божі", або "Божу пряжу" — так звучить красивіше. Інші вважають, що цей термін, імовірно, походить від арабського слова fidaws, що означає "волосся" або "тонке, як волосся".

Як готується італійська паста філіндеу

Для створення пасти потрібні лише три інгредієнти:

манне борошно з пшениці твердих сортів;

вода;

сіль.

Найскладніше – вручну розкотити пасту. Спочатку розім'яте тісто складають удвічі та розтягують, потім учетверо — і розтягують… В ідеалі має відбутися 8 розтягувань, після чого у вас буде 256 (!) найтонших ниток.

Дивіться на відео, як це робиться.

[ + – ] Майстер-клас із приготування пасти філіндеу

Як бачимо, дуже багато залежить від індивідуального "чуття тіста". Тісто для пасти має бути в міру еластичним, але не розриватися. Нитки пасти викладають сушитися в три шари. Через 2-3 дні їх поділяють на нерівні шматки, і можна готувати основну страву!

Бульйон із баранини з філіндеу

Для приготування традиційної страви спочатку буде потрібно насичений баранячий бульйон. Відваріть м'ясо разом із такими інгредієнтами:

цибуля;

картопля;

селера;

петрушка;

в'ялені помідори.

Після того, як усі інгредієнти змішані, залиште бульйон томитися на повільному вогні на 4-5 годин. Після закінчення процідіть відвар і знову поставте його на вогонь. Коли закипить, засипте в бульйон шматочки пасти філіндеу та варіть 3 хвилини.

Подавати баранячий бульйон слід гарячим, із тертим овечим сиром пекорино. Утім, його можна замінити на будь-який інший овечий сир.

[ + – ] Тарілка пасти філіндеу в ресторані на Сардинії коштуватиме вам 12 євро, не менше Фото: pexels.com

Італійська паста філіндеу — дороге задоволення

Як бачимо, створення філіндеу — винятково напружена ручна робота. Кажуть, що багато виробників макаронних виробів, включаючи знаменитий бренд Barilla, намагалися поставити "Божу пряжу" на промисловий потік, але справа так і не пішла. Тому й коштує філіндеу дорого. Сім'я Селіс продає макарони за ціною близько 33 доларів за кілограм. Ціна здається високою, але це оманливо за рахунок легкості пасти. Кілограма пасти філіндеу достатньо, щоб нагодувати близько 20 людей.

Сьогодні на Сардинії в деяких ресторанах страву "філіндеу в баранячому бульйоні із сиром пекорино" подають за 12 євро. І це не найдорожчий пункт меню.

"Якщо ми станемо занадто егоїстичними, традиція помре. Я роблю це, щоб передати рецепт далі", — такими словами Селіс закінчує майстер-клас. Приємного апетиту й успіхів у освоєнні секретів приготування справжньої пасти!

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