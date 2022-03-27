Божья пряжа. На Сардинии рассекретили рецепт приготовления уникальной пасты филиндеу (видео)

Фокус рассказывает рецепт приготовления самой редкой в мире пасты, а также рецепт традиционного блюда "су филиндеу" (su filindeu).

Эта очень сложная в приготовлении паста готовится раз в году в городе Лула (провинция Нуоро) на Сардинии. Несмотря на простую рецептуру, приготовить филиндеу с первого раза сможет не каждая домохозяйка. В марте одна из хранительниц секрета приготовления продукта дала первый публичный урок, чтобы секрет изготовления не был утерян.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

[ + – ] Итальянская паста филиндеу — тонкая, как Божьи волосы

"Я паршивая овца, которая разглашает секрет", — говорит 60-летняя Рафаэлла Маронджиу Селис. Она проводит первый мастер-класс, которого многие ждали годы и десятилетия, сообщает Washington Post.

Готовят филиндеу к 30 апреля и в первых числах мая, когда местная община отмечает религиозный праздник Святого Франциска Лульского.

Происхождение названия пасты su filindeu неясно. Нобелевская лауреатка, итальянская писательница Грация Деледда говорила, что речь идет не просто о пасте, а о "нитях Божиих", или "Божьей пряже" — так звучит красивее. Другие считают, что этот термин, вероятно, произошел от арабского слова fidaws, означающего "волосы" или "тонкие, как волосы".

Как готовится итальянская паста филиндеу

Для создания пасты нужны всего три ингредиента:

манная мука из пшеницы твердых сортов;

вода;

соль.

Самое сложное — вручную раскатать пасту. Вначале размятое тесто складывают вдвое и растягивают, потом вчетверо — и растягивают… В идеале должно произойти 8 растягиваний, после чего у вас в руках будет 256 (!) тончайших нитей.

Смотрите внимательно на видео – как это делается.

[ + – ] Мастер-класс по приготовлению пасты филиндеу

Как видим, очень многое зависит от индивидуального "чувства теста". Тесто для пасты должно быть в меру эластичным, но не разрываться. Нити пасты выкладывают сушиться в три слоя. Через 2-3 дня их разделяют на неровные куски — и можно готовить основное блюдо!

Бараний бульон с филиндеу

Для приготовления традиционного блюда вначале потребуется насыщенный бараний бульон. Отварите мясо вместе со следующими ингредиентами:

лук;

картофель;

сельдерей;

петрушка;

вяленые помидоры.

После того, как все ингредиенты смешаны, оставьте бульон томиться на медленном огне на 4-5 часов. По истечении времени процедите отвар и снова поставьте его на огонь. Когда закипит, засыпьте в бульон кусочки пасты филиндеу и варите 3 минуты.

Подавать бараний бульон следует горячим, с тертым овечьим сыром пекорино. Впрочем, его можно заменить на любой другой овечий сыр.

[ + – ] Тарелка пасты филиндеу в ресторане на Сардинии обойдется вам в 12 евро, не меньше Фото: pexels.com

Итальянская паста филиндеу — дорогое удовольствие

Как видим, создание филиндеу — исключительно напряженная ручная работа. Говорят, что многие производителеи макаронных изделий, включая знаменитый бренд Barilla, пытались поставить "Божью пряжу" на промышленный поток, но дело так и не пошло. Потому и стоит филиндеу дорого. Семья Селис продает макароны по цене около 33 долларов за килограмм. Цена кажется высокой, но это обманчиво за счет воздушности пасты. Килограмма пасты филиндеу достаточно, чтобы накормить около 20 человек.

Сегодня на Сардинии в некоторых ресторанах блюдо "Филиндеу в бараньем бульоне с сыром пекорино" подают за 12 евро. И это не самый дорогой пункт меню.

"Если мы станем слишком эгоистичными, традиция умрет. Я делаю это, чтобы передать рецепт дальше", — такими словами Селис заканчивает мастер-класс. Приятного аппетита и успехов в освоении секретов приготовления настоящей пасты!

Важно